新冠肺炎・最新｜新增19宗確診　全民檢測累計171萬人參與

本港新冠肺炎疫情反覆,今日(12日)錄得19宗確診,是連續4天維持雙位數確診,累計個案增至4958宗。新增個案中,輸入個案佔8宗,11宗是本地個案,是近一周新高,當中包括有維景酒店住客,並有3宗源頭不明,至於全民檢測亦找出3宗個案。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指,社交活動限制逐漸放寬,但病毒傳染性高,社區仍有無源頭個案,有一定數量隱型患者,促市民要注意衞生。另外,今日約有10多宗初步確診個案。 今日限聚令放寬至四人的首個周日,多個商場都人山人海,同時亦是全民檢測計劃倒數最後兩天,截至晚上八時,已累計171萬人與。

【20:56】政府發言人表示,今日有約53 000名市民經普及社區檢測計劃(普及計劃)採樣檢測。自普及計劃在9月1日以來,累計合共有約1,719,000人參加檢測。截至今日晚上八時,普及計劃已經累計完成約1,667,000個樣本化驗。

同樣,截至晚上八時已累計有約1,361,000名市民經網上預約檢測。

普及計劃至今共接獲292宗個案,指個人資料被他人用於登記預約。經了解後,其中159宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料,經已轉交警方處理。

【17:10】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言,疫情仍未斷尾,相信仍有一定的隱形患者在社區中。她又提醒市民,即使在全民檢測結果呈陰性,亦只能反映當刻社會的情況,「無乜有效期」,市民應保持社交距離及個人衛生,即使逐步放寬防疫措施亦不能鬆懈。

本港新增19宗確診,當中本地感染個案11宗,全民檢測找出3宗個案。(余俊亮攝)

【16:42】醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示︰

截至今早9時,過去24小時醫管局系統呈報36宗個案,有17名病人康復出院,至今累計4,630名病人出院。目前尚有181名病人,分別在醫管局19間醫院及亞博社區治療設施留醫,21人情況危殆、9人情況嚴重、151人情況穩定。負壓病床數目是1,209張,使用率為45%;負壓病房數目是678間,使用率為57%。

【16:37】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時,過去24小時新增19宗確診個案,個案編號由#4940至#4958。新增個案有8宗為輸入個案,其中5宗由印度抵港。至於11宗本地感染個案中,8宗與其他確診個案相關,其中1宗個案,於北區做派遞工作,家住屯門山景邨,於9月10日參與檢測,事主早前曾與確診者一同用膳;亦有一名患者(#4940)是維景酒店住客。另有3宗源頭不明個案,全民檢測找出個案有2宗。另有,有約10多宗初步確診個案。

3宗源頭不明個案資料︰

病人編號#4942,屯門醫院65歲女病人,上周三(9日)到屯門內科專科門診覆診,醫生建議入院檢查。前日入住屯門醫院時沒有病徵。住院時因病房入住率超過100%,一度被安排在走廊的臨時病牀。

病人編號#4947,41歲女外傭,與僱主居於荔景紀律部隊宿舍第2座,於9月10日參與檢測,於荔景社區會堂採樣。平日較多留家,有時會到美孚新邨街市買餸,而周日亦未有外出,主要係在留家中。

病人編號#4956,75歲退休男性,居於長沙灣麗翠苑麗柏閣,由於溝通有困難,難以問到患者詳細活動。

【14:26】限聚令放寬2變4後的首個周未,記者今日(13日)到外傭熱門聚腳地中環皇后像廣場觀察,大多為四人一組相聚,有外傭亦趁假日聚會慶祝生日,對限聚令放寬感開心。街上亦有外傭組織,特別提醒外傭注意限聚令及社交距離,以免被罰款。全民檢測計劃將於明天(14日)完結,有外傭表示,較早前已跟隨僱主進行檢測,認為對自己與朋友亦多一份保障。

【13:34】全球新冠肺炎疫情持續,各國正埋首研製疫苗對抗病毒,港府早前宣布加入全球獲取機制(COVAX機制),預訂本港約35%人口的疫苗。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示,估計部分疫苗廠於年完成第三階段研究後便投入生產,本港明年4至6月可以取得疫苗,相信至2021年底至2022年初會有六至七成人接種疫苗。

【11:57】香港郵政表示,將會由明日(14日)開始「銅芯抗疫口罩+™」的派遞工作,主要登記人將在郵件派遞前收到載有郵件編號的短訊通知,香港郵政會於短訊發出後3個工作天內,將口罩派遞到登記人地址。若地址有獨立信箱並且尺寸足夠,郵差會將口罩郵件放入信箱,否則會上門派遞。若上門派遞時無人收件,則會向收件人發出領件通知卡,收件人可於通知卡發出後第2個工作日起,攜同通知卡及卡上列明的身份證明文件,到指定郵政局領件。

【11:23】消息表示,本港新增大概19宗確診個案,數字是過去7天以來新高。

【10:58】港大內科學系傳染病科主任孔繁毅今日(13日)在電台節目指,本港仍未做到「零確診」,病毒仍存在在社區,故仍要繼續各方面的感染控制措施。他估計,可能要4至6星期才能做到「零確診」,並要維持一段長時間,才能代表社區無病毒。

【10:34】勞福局局長羅致光指,新冠肺炎在本港安老院舍的死亡率相對歐美各地,情況較令人安心;然而,安老院這的防疫關口,仍要守得更好,他指,社署為安老院員工提供的免費病毒測試,已進行了兩輪。社會福利署現正籌備第三輪的測試,目標是在下星期內開展。

【09:38】政務司司長張建宗於網誌指,即將推出的新一輪防疫抗疫基金,會聚焦支援一些受到社交距離措施直接影響的行業及人士,政府會在審慎運用公帑的大前提下,制訂適切的措施,並預期9月下旬將撥款申請交立法會財務委員會審批。

【09:20】港大公共衞生學院教授高本恩今日(13日)在電台指,在一月底,他們的研究發現,平均每名患者會傳染予2.2人。他又指,早在疫情初期,即使當局曾指佩戴口罩並非必要,但香港人已廣泛佩戴口罩,形容香港人是世界上最精明的人(the people of Hong Kong are some of the most savvy people in the world)。

【00:00】周六公布(12日)新增13宗確診個案,患者居所分布在九龍及新界各區。油塘油麗邨雅麗樓有一家四口均染疫,他們到過多間餐廳,包括觀塘廣東燒味餐廳、新港明珠海鮮酒家、太古城中心 Minh & Kok,以及銅鑼灣極尚大瀛喜日本料理。另外,屯門友愛邨、沙田豐盛苑、葵涌浩景臺及於黃大仙樂富邨均新增住戶確診。

