新冠肺炎・最新｜新增19宗確診　本地感染個案達11宗　派遞員中招

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（12日）錄得19宗確診，是連續4天維持雙位數確診，累計個案增至4958宗。新增個案中，輸入個案佔8宗，11宗是本地個案，包括有維景酒店住客，當中3宗源頭不明，至於全民檢測亦找出3宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，社交活動逐漸放寬，但病毒傳染性高，社區仍有無源頭個案，有一定數量隱型患者，促市民要注意衞生。另外，今日約有10多宗初步確診個案。 昨日是限聚令放寬至四人的首個周末，多個商場都人山人海。今日（13日）亦是全面檢測最後兩日。

新冠肺炎｜張竹君指疫情未斷尾 全民檢測陰性「無效期」籲勿放鬆

【17:10】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，疫情仍未斷尾，相信仍有一定的隱形患者在社區中。她又提醒市民，即使在全民檢測結果呈陰性，亦只能反映當刻社會的情況，「無乜有效期」，市民應保持社交距離及個人衛生，即使逐步放寬防疫措施亦不能鬆懈。

本港新增19宗確診，當中本地感染個案11宗，全民檢測找出3宗個案。（余俊亮攝）

【16:42】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，過去24小時醫管局系統呈報36宗個案，有17名病人康復出院，至今累計4,630名病人出院。目前尚有181名病人，分別在醫管局19間醫院及亞博社區治療設施留醫，21人情況危殆、9人情況嚴重、151人情況穩定。負壓病床數目是1,209張，使用率為45%；負壓病房數目是678間，使用率為57%。

新冠肺炎｜增19宗確診 本地個案11宗重上雙位數 創近七日新高

【16:37】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增19宗確診個案，個案編號由#4940至#4958。新增個案有8宗為輸入個案，其中5宗由印度抵港。至於11宗本地感染個案中，8宗與其他確診個案相關，其中1宗個案，於北區做派遞工作，家住屯門山景邨，於9月10日參與檢測，事主早前曾與確診者一同用膳；亦有一名患者(#4940)是維景酒店住客。另有3宗源頭不明個案，全民檢測找出個案有2宗。另有，有約10多宗初步確診個案。

3宗源頭不明個案資料︰

病人編號#4942，屯門醫院65歲女病人，上周三（9日）到屯門內科專科門診覆診，醫生建議入院檢查。前日入住屯門醫院時沒有病徵。住院時因病房入住率超過100%，一度被安排在走廊的臨時病牀。

病人編號#4947，41歲女外傭，與僱主居於荔景紀律部隊宿舍第2座，於9月10日參與檢測，於荔景社區會堂採樣。平日較多留家，有時會到美孚新邨街市買餸，而周日亦未有外出，主要係在留家中。

病人編號#4956，75歲退休男性，居於長沙灣麗翠苑麗柏閣，由於溝通有困難，難以問到患者詳細活動。

新冠肺炎 ｜限聚令放寬2變4 完成全民檢測外傭 與友慶生感開心

【14:26】限聚令放寬2變4後的首個周未，記者今日（13日）到外傭熱門聚腳地中環皇后像廣場觀察，大多為四人一組相聚，有外傭亦趁假日聚會慶祝生日，對限聚令放寬感開心。街上亦有外傭組織，特別提醒外傭注意限聚令及社交距離，以免被罰款。全民檢測計劃將於明天（14日）完結，有外傭表示，較早前已跟隨僱主進行檢測，認為對自己與朋友亦多一份保障。

▼限聚令人數放寬2變4 外傭放假中環聚會情況▼

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新冠肺炎｜許樹昌料明年第二季取得疫苗 2022年初有約七成人接種

【13:34】全球新冠肺炎疫情持續，各國正埋首研製疫苗對抗病毒，港府早前宣布加入全球獲取機制（COVAX機制），預訂本港約35%人口的疫苗。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，估計部分疫苗廠於年完成第三階段研究後便投入生產，本港明年4至6月可以取得疫苗，相信至2021年底至2022年初會有六至七成人接種疫苗。

新冠肺炎｜政府明起再派發可重用「銅芯抗疫口罩」

【11:57】香港郵政表示，將會由明日（14日）開始「銅芯抗疫口罩＋™」的派遞工作，主要登記人將在郵件派遞前收到載有郵件編號的短訊通知，香港郵政會於短訊發出後3個工作天內，將口罩派遞到登記人地址。若地址有獨立信箱並且尺寸足夠，郵差會將口罩郵件放入信箱，否則會上門派遞。若上門派遞時無人收件，則會向收件人發出領件通知卡，收件人可於通知卡發出後第2個工作日起，攜同通知卡及卡上列明的身份證明文件，到指定郵政局領件。

【11:23】消息表示，本港新增大概19宗確診個案，數字是過去7天以來新高。

新冠肺炎｜孔繁毅料四至六周才零確診 且需維持始代表社區無病毒

【10:58】港大內科學系傳染病科主任孔繁毅今日（13日）在電台節目指，本港仍未做到「零確診」，病毒仍存在在社區，故仍要繼續各方面的感染控制措施。他估計，可能要4至6星期才能做到「零確診」，並要維持一段長時間，才能代表社區無病毒。

新冠肺炎│社署正籌備為安老院員工推第三輪測試 目標下周內開展

【10:34】勞福局局長羅致光指，新冠肺炎在本港安老院舍的死亡率相對歐美各地，情況較令人安心；然而，安老院這的防疫關口，仍要守得更好，他指，社署為安老院員工提供的免費病毒測試，已進行了兩輪。社會福利署現正籌備第三輪的測試，目標是在下星期內開展。

新冠肺炎│張建宗：新一輪防疫抗疫基金 9月下旬交財委會審批

【09:38】政務司司長張建宗於網誌指，即將推出的新一輪防疫抗疫基金，會聚焦支援一些受到社交距離措施直接影響的行業及人士，政府會在審慎運用公帑的大前提下，制訂適切的措施，並預期9月下旬將撥款申請交立法會財務委員會審批。

新冠肺炎｜港大學者：疫情初期港人廣泛戴口罩 是世界上最精明的

【09:20】港大公共衞生學院教授高本恩今日（13日）在電台指，在一月底，他們的研究發現，平均每名患者會傳染予2.2人。他又指，早在疫情初期，即使當局曾指佩戴口罩並非必要，但香港人已廣泛佩戴口罩，形容香港人是世界上最精明的人（the people of Hong Kong are some of the most savvy people in the world）。

▼9月12日限聚令放寬至四人 首個周末▼

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確診大廈食肆｜一家四口患者曾到觀塘、太古城、銅鑼灣多間餐廳

【00:00】周六公布（12日）新增13宗確診個案，患者居所分布在九龍及新界各區。油塘油麗邨雅麗樓有一家四口均染疫，他們到過多間餐廳，包括觀塘廣東燒味餐廳、新港明珠海鮮酒家、太古城中心 Minh & Kok，以及銅鑼灣極尚大瀛喜日本料理。另外，屯門友愛邨、沙田豐盛苑、葵涌浩景臺及於黃大仙樂富邨均新增住戶確診。

▼57間延長開放的檢疫中心▼

限聚令｜放寬至四人首周末 旺角人頭湧湧 有市民望早日取消

新冠肺炎｜兩侍應確診 碗碟播毒高危 醫生倡市民光顧少人食肆

新冠肺炎｜29歲男確診者在太古城美心Minh&Kok侍應 餐廳停業7日

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全民檢測｜內地支援隊：檢測百萬樣本是挑戰 每更八小時不吃不拉

新冠肺炎｜增13個案 黃金泳灘L'atlantis及太古城食肆侍應確診

新冠肺炎｜屯門醫院卧走廊內科病人初步確診 清潔助理列密切接觸

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