新冠肺炎・最新｜消息︰新增大概19宗個案　連續4天維持雙位數

本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（12日）錄得13宗個錄得13宗確診，9宗是本地個案，當中5宗源頭不明。政府抗疫專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若情況在下周五（18日）仍未改善，政府不應繼續放寬措施，變相主題樂園、卡拉OK、夜店重開無期。 昨日是限聚令放寬至四人的首個周末，多個商場都人山人海。今日（13日）亦是全面檢測最後兩日。

【11:57】香港郵政表示，將會由明日（14日）開始「銅芯抗疫口罩＋™」的派遞工作，主要登記人將在郵件派遞前收到載有郵件編號的短訊通知，香港郵政會於短訊發出後3個工作天內，將口罩派遞到登記人地址。若地址有獨立信箱並且尺寸足夠，郵差會將口罩郵件放入信箱，否則會上門派遞。若上門派遞時無人收件，則會向收件人發出領件通知卡，收件人可於通知卡發出後第2個工作日起，攜同通知卡及卡上列明的身份證明文件，到指定郵政局領件。

【11:23】消息表示，本港新增大概19宗確診個案，數子是過去7天以來新高。

新冠肺炎｜孔繁毅料四至六周才零確診 且需維持始代表社區無病毒

【10:58】港大內科學系傳染病科主任孔繁毅今日（13日）在電台節目指，本港仍未做到「零確診」，病毒仍存在在社區，故仍要繼續各方面的感染控制措施。他估計，可能要4至6星期才能做到「零確診」，並要維持一段長時間，才能代表社區無病毒。

新冠肺炎│社署正籌備為安老院員工推第三輪測試 目標下周內開展

【10:34】勞福局局長羅致光指，新冠肺炎在本港安老院舍的死亡率相對歐美各地，情況較令人安心；然而，安老院這的防疫關口，仍要守得更好，他指，社署為安老院員工提供的免費病毒測試，已進行了兩輪。社會福利署現正籌備第三輪的測試，目標是在下星期內開展。

新冠肺炎│張建宗：新一輪防疫抗疫基金 9月下旬交財委會審批

【9:38】政務司司長張建宗於網誌指，即將推出的新一輪防疫抗疫基金，會聚焦支援一些受到社交距離措施直接影響的行業及人士，政府會在審慎運用公帑的大前提下，制訂適切的措施，並預期9月下旬將撥款申請交立法會財務委員會審批。

▼9月12日限聚令放寬至四人 首個周末▼

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確診大廈食肆｜一家四口患者曾到觀塘、太古城、銅鑼灣多間餐廳

【00:00】周六公布（12日）新增13宗確診個案，患者居所分布在九龍及新界各區。油塘油麗邨雅麗樓有一家四口均染疫，他們到過多間餐廳，包括觀塘廣東燒味餐廳、新港明珠海鮮酒家、太古城中心 Minh & Kok，以及銅鑼灣極尚大瀛喜日本料理。另外，屯門友愛邨、沙田豐盛苑、葵涌浩景臺及於黃大仙樂富邨均新增住戶確診。

▼57間延長開放的檢疫中心▼

限聚令｜放寬至四人首周末 旺角人頭湧湧 有市民望早日取消

新冠肺炎｜兩侍應確診 碗碟播毒高危 醫生倡市民光顧少人食肆

新冠肺炎｜29歲男確診者在太古城美心Minh&Kok侍應 餐廳停業7日

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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全民檢測｜內地支援隊：檢測百萬樣本是挑戰 每更八小時不吃不拉

新冠肺炎｜增13個案 黃金泳灘L'atlantis及太古城食肆侍應確診

新冠肺炎｜屯門醫院卧走廊內科病人初步確診 清潔助理列密切接觸

全民檢測｜57間檢測中心延長運作三日 有街坊求安心隔11日再檢測

▼康文署9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼