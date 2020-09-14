新冠肺炎・最新｜全民檢測最後一天　昨半日10多宗初步陽性

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新型冠狀病毒肺炎疫情仍反覆，未完全受控，政府推出的全民檢測「普及社區檢測計劃」至今（14日）已兩周，並踏入最後一天，截至昨晚（13日）8時，累計逾171萬人次已採樣，已化驗的166.7萬個樣本當中，共找出26名確診患者。
截至周日凌晨，本港累計有4958宗個案，100人死亡。
▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼
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