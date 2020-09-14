新冠肺炎・最新｜增14宗確診　3患者曾光顧屯門都城餐廳

新型冠狀病毒肺炎疫情仍反覆，未完全受控。衞生署表示，今日新增14宗確診，累計個案增至4972宗。新增個案中，2宗屬外地輸入，涉兩名由菲律賓到港外傭；本地感染則佔12宗，合共有6人是經全民檢測發現確診。本地個案中，9宗與其他確診個案有關連，3宗感染源頭未明。衞生署指，至少3名患者曾到鄉事會路都城餐廳吃早餐，當局已要求該食肆大清潔，食肆員工要接受檢測後，才可恢復營業。另外，初步確診個案則少於10宗。 政府推出的全民檢測「普及社區檢測計劃」至今（14日）已兩周，並踏入最後一天，截至中午，截至今日中午12時，累計有173.7萬人次參與全民檢測並接受採樣，已化驗的166.7萬個樣本當中，共找出26名確診患者。截至中午，累計已有101名患者死亡。

張竹君指，至少3名患者曾光顧屯門鄉事會路的都城餐廳，已要求餐廳大清潔，而30多名員工亦需接受檢測。（余俊亮攝）

【17:02】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報19宗個案，一名77歲男患者死亡，累計101人離世。同時，有5名病人康復出院，至今累計4,634名病人出院。目前尚有194名病人留醫，21人情況危殆、8人情況嚴重、165人情況穩定。而負壓病床數目是1,198張，使用率48.5%；負壓病房數目670間，使用率59.1%。

【16:46】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增14宗確診個案，個案編號由#4959至#4972增個案有2為輸入個案。至於12宗本地感染個案中，9宗與其他確診個案相關，共有6宗由全民檢測找出。感染源頭未明個案佔3宗，其中2宗是由全民檢測中找出，兩名患者(#4969、#4972)，分別為居於屯門友愛邨退休人士，及49歲男子，兩人曾光顧屯門鄉事會路都城餐廳。而患者#4969的家人亦確診，同樣有光顧都城餐廳，當局已要求餐廳大清洗，30多名餐廳員工亦需檢測。

3宗未有源頭個案資料︰

病人編號#4967，51歲女性，居於何文田窩打老道山，於香港仔上班，無特別活動。

病人編號#4969，與確診家人(#4968)9月12日到屯門官立中學檢測中心接受檢測。事主為居於屯門友愛邨退休人士，與家人間中會到鄉事會路都城茶餐廳吃早餐。

病人編號#4972，49歲男性，居於兆禧苑樂禧閣，於天晴邨檢測中心接受檢測，曾光顧都城茶餐廳。

【16:28】創興銀行宣佈，位於香港香港仔大道166至168 號香港仔分行，一名員工於9月13日確診，該分行包括自動櫃員機服務，由即日（14日）起暫停服務，直至另行通知。涉事員工最後當值日為9月11日（星期五）。

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【15:12】政府發言人表示，截至今日中午12時，累計有1,737,000人次參與全民檢測並接受採樣，至今有1,370,000人次經網上系統登記預約。



【12:24】基督教聯合醫院公布，一名確診感染2019冠狀病毒病病人於今早離世，病人為一名77歲有長期病患的男病人（個案編號：4774），於8月27日因發燒、咳嗽及呼吸困難入院接受治療，情況持續惡化，轉送到深切治療部接受進一步治療，延至今日清晨5時29分離世。翻查資料，病人居於住牛頭角下邨貴輝樓。



連同新增死亡個案，至今共有101名新型肺炎確診病人死亡，當中100人於公立醫院離世。



【11:19】消息指，今天新增大概14宗確診個案。

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