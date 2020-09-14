新冠肺炎・最新｜消息：增大概14宗　聯合醫院病人離世累計101死

新型冠狀病毒肺炎疫情仍反覆，未完全受控，政府推出的全民檢測「普及社區檢測計劃」至今（14日）已兩周，並踏入最後一天，截至昨晚（13日）8時，累計逾171萬人次已採樣，已化驗的166.7萬個樣本當中，共找出26名確診患者。 截至周日凌晨，本港累計有4958宗個案，100人死亡。

【12:24】基督教聯合醫院公布，一名確診感染2019冠狀病毒病病人於今早離世，病人為一名77歲有長期病患的男病人（個案編號：4774），於8月27日因發燒、咳嗽及呼吸困難入院接受治療，情況持續惡化，轉送到深切治療部接受進一步治療，延至今日清晨5時29分離世。翻查資料，病人居於住牛頭角下邨貴輝樓。



連同新增死亡個案，至今共有101名新型肺炎確診病人死亡，當中100人於公立醫院離世。



【11:19】消息指，今天新增大概14宗確診個案。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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