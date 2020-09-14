新冠肺炎・最新｜總計178萬人參與全民檢測　母子趕及尾班車採樣

新型冠狀病毒肺炎疫情仍反覆，未完全受控。衞生署表示，今日新增14宗確診，累計個案增至4972宗。新增個案中，2宗屬外地輸入，涉兩名由菲律賓到港外傭；本地感染則佔12宗，合共有6人是經全民檢測發現確診。本地個案中，9宗與其他確診個案有關連，3宗感染源頭未明。衞生署指，至少3名患者曾到鄉事會路都城餐廳吃早餐，當局已要求該食肆大清潔，食肆員工要接受檢測後，才可恢復營業。另外，初步確診個案則少於10宗。 政府推出的全民檢測「普及社區檢測計劃」至今（14日）已兩周，並踏入最後一天，截至中午，截至今日中午12時，累計有173.7萬人次參與全民檢測並接受採樣，已化驗的166.7萬個樣本當中，共找出26名確診患者。截至中午，累計已有101名患者死亡。

確診大廈食肆｜屯門現6患者成重災區 曾到都城餐廳、䨇寓美心MX

【23:00】新型冠狀病毒肺炎疫情水彈，衞生署今日公布昨日錄得14宗個案，衞生防護中心晚上更新患者行蹤，12宗本地感染個案當中，有6宗個案患者住於屯門區，該區「上榜」的食肆除了有三名確診者曾光顧的屯門愛定都城餐廳外，美心集團的䨇寓MX亦有患者到訪，區內的愛定商場及啟豐商場分別增3人到過。

另外，南區港怡醫院、荃灣有線電視大樓以及葵涌運動場均有患者曾到訪。

全民檢測｜共178萬人接受採樣 港府：圓滿結束 將擴大組群檢測

【22:30】為期14日的「普及社區檢測計劃」完結，政府形容為「圓滿結束」，自本月1日展開以來，累計有約178.3萬人在全港各社區檢測中心登記檢測2019冠狀病毒病。截至今晩8時，已完成約171.9個樣本的2019冠狀病毒病核酸檢測。自８月29日網上預約開始以來，累計有約137.6萬名市民成功預約檢測，因此約有40萬人在無預約下前往採樣。

9月14日，全民檢測「普及社區檢測計劃」晚上8時結束，沙田源禾路體育館檢測中心完成14日採樣工作。（梁鵬威攝）

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【20:12】聶德權及陳肇始離開檢測中心，未有回應記者問題，聶德權稱明日會有記者會。

全民檢測｜母子閉館前十分鐘趕到檢測中心採樣 籲延長檢測時間

【20:05】沙田居民黃太放工後帶同兒子趕到源禾路體育館做採樣，她稱希望得知有否染疫，也盼未來仍可進行檢測。

【19:50】公務員事務局局長聶德權，抵達沙田源禾路體育館檢測中心視察，食物及衞生局局長陳肇始也到達。

【19:45】為期14日的全民檢測計劃，尚有15分鐘就結束。《香港01》記者到沙田源禾路體育館及北河街體育館直擊市民到場情況。

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新冠肺炎｜屯門都城餐廳三食客染疫 日間如常營業傍晚急閂門

【19:28】本港今日（14日）新增14宗確診個案，有12宗是本地個案，當中3人均曾光顧屯門愛定商場都城餐廳，衞生署已建議餐廳停業大清洗，亦會向30多名員工派發樣本瓶檢測。該餐廳原定完成今日晚市後才停業，下午仍見有零星食客，其後突然決定下午6時關門。有員工稱已參與全民檢測，明日會再交深喉唾液樣本再次檢測。

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保就業計劃｜香港航空10月起再推無薪假方案 機師需減薪六成

【18:50】新冠疫情持續逾半年，航空業大受打擊。《香港01》收到消息，香港航空向全體飛機師發信，將從10月1日起至明年3月31日實行無薪假安排，並減薪多達六成。

香港航空今日向員工發信，所有飛機師從10月1日起減薪六成。（資料圖片/余俊亮攝）

全民檢測｜累計逾173萬人參與 許樹昌：檢測像一場大型演習

【18:15】本港新冠肺炎疫情持續，全民檢測「普及社區檢測計劃」踏入最後一日。截至今日（14日）中午12時，累計逾173萬人次參與全民檢測並接受採樣。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（14日）指，全民檢測為香港累積豐富的經驗，就如一場大型演習。若不幸讓病毒入侵香港社區並引起大爆發，當確診數字幾何級上升時，才需考慮是否再推行全民檢測。

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新冠肺炎｜手部探熱準唔準？ 專家：易受環境影響 不準確應避用

【18:00】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府規定食客進入食肆用餐前要先探熱。為符合規定，有食肆放裝紅外線探熱儀，但亦有不少食肆改用手部探熱器。有專家認為，以手腕作探熱所得出的溫度不準確，因容易受環境因素影響，如探熱前觸摸冰水，所量度到的體溫會較低。專家更直言，「有邏輯思考嘅香港人都會明」，故不應以手部作量度體溫的方式。

全民檢測｜拆解320萬人次接受檢測說法 僅23%人口參加全民檢測

【17:55】本港的新型冠狀病毒肺炎第三波疫情至今仍未完全受控，港府準備逾半月的全民檢測「普及社區檢測計劃」，雖聲言可提供500萬人次檢測能力，惟計劃來到最後一日，截至今日（14日）中午累計僅173萬人次接受採樣，約佔本港人口23%。

公務員事務局局長聶德權日前稱，連同較早前的特定群組檢測、醫管局、衞生署所做的檢測，累計有逾300萬人次接受新冠病毒檢測。翻查資料，倘將過去9個月所有檢測計劃的人次合計，的確逾320萬人次曾接受病毒檢測，惟此數據自今年1月起計算。而不同專家已多次提醒，檢測結果呈陰性並無「有效期」，僅反映當時的情況。下文詳列自年初爆疫至今，本港接受新冠病毒檢測的總人次及分布。

新冠肺炎｜張竹君料全民檢測只做一次 社區仍有傳播風險

【17:16】新增確診者中有6人經全民檢測驗出呈陽性。今日（14日）為全民檢測計劃的最後一天，被問到會否建議政府再次舉行同類計劃，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容計劃不易做，並指現時有其他途徑可檢測，相信只會舉行一次。她強調，現時社會活動仍有傳播風險，提醒大家要注意防疫。

張竹君指，至少3名患者曾光顧屯門鄉事會路的都城餐廳，已要求餐廳大清潔，而30多名員工亦需接受檢測。（余俊亮攝）

【17:02】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報19宗個案，一名77歲男患者死亡，累計101人離世。同時，有5名病人康復出院，至今累計4,634名病人出院。目前尚有194名病人留醫，21人情況危殆、8人情況嚴重、165人情況穩定。而負壓病床數目是1,198張，使用率48.5%；負壓病房數目670間，使用率59.1%。

新冠肺炎｜增14宗確診12宗本地 屯門都城餐廳3食客中招疑爆疫

【16:46】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增14宗確診個案，個案編號由#4959至#4972增個案有2為輸入個案。至於12宗本地感染個案中，9宗與其他確診個案相關，共有6宗由全民檢測找出。感染源頭未明個案佔3宗，其中2宗是由全民檢測中找出，兩名患者(#4969、#4972)，分別為居於屯門友愛邨退休人士，及49歲男子，兩人曾光顧屯門鄉事會路都城餐廳。而患者#4969的家人亦確診，同樣有光顧都城餐廳，當局已要求餐廳大清洗，30多名餐廳員工亦需檢測。

3宗未有源頭個案資料︰

病人編號#4967，51歲女性，居於何文田窩打老道山，於香港仔上班，無特別活動。

病人編號#4969，與確診家人(#4968)9月12日到屯門官立中學檢測中心接受檢測。事主為居於屯門友愛邨退休人士，與家人間中會到鄉事會路都城茶餐廳吃早餐。

病人編號#4972，49歲男性，居於兆禧苑樂禧閣，於天晴邨檢測中心接受檢測，曾光顧都城茶餐廳。

【16:28】創興銀行宣佈，位於香港香港仔大道166至168 號香港仔分行，一名員工於9月13日確診，該分行包括自動櫃員機服務，由即日（14日）起暫停服務，直至另行通知。涉事員工最後當值日為9月11日（星期五）。

新冠肺炎｜公務員全面復工 金鐘食肆人山人海 限座令下要買外賣

【15:45】政府宣布由明日全面恢復公共服務，大部分公務員及私人公司今日起開始復工。金鐘的商貿區午膳時間，不少食肆人頭湧湧，由於限聚令下食肆入座率不得超過一半，有打工仔決定買外賣回辦公室用餐。有公務員指，近日疫情確診數字回落，是時候全面復工。

新冠肺炎｜檢測商Prenetics錯配22個樣本瓶 須覆檢全部食肆紀錄

【15:41】政府在7月中推出高危群組免費檢測，包括為食肆員工提供一次性的檢測服務，由一間名為Prenetics的基因公司承包。長沙灣一間餐廳「Fast Taste」近日在社交平台指，餐廳無任何員工參與Prenetics的檢測，但卻收到一份檢測證明文件，稱該餐廳有22人已完成檢測，質疑「被參加」檢測計劃。

食環署今天證實，Prenetics將原本從深水埗區「太子海鮮菜館」收回的22個樣本瓶，錯誤配對至並未參與食肆員工檢測計劃的另一間餐廳「Fast Taste」，Prenetics現時需要覆檢所有參與的食肆的記錄，以確保再沒有相類似的錯配情況。Prenetics回覆指，經過調查發現事件屬人為錯誤，錯誤配對到並未參與檢測計劃的Fast Taste餐廳中，因此檢測結果依然正確。

全民檢測｜趕檢測「尾班車」 市民半個月驗兩次：免費咪做下囉

【15:30】本港新冠肺炎疫情持續，全民檢測「普及社區檢測計劃」踏入最後一天。截止昨晚（13日）8時，已累計逾171萬人次採樣，已化驗的166.7萬個樣本當中，共找出26個確診患者。若以香港約750萬人口計算，平均每4人中約有1人曾參與檢測。

不少市民趕上免費檢測的「尾班車」，到各區檢測中心接受採樣。有參與的市民坦言，因計劃免費，到場接受覆檢，他表示「貴就無謂，已經做過一次喇，免費咪做下囉。」另有市民因上周檢測後，沒有獲通知結果，今日再度到檢測中心接受檢測。

【15:12】政府發言人表示，截至今日中午12時，累計有1,737,000人次參與全民檢測並接受採樣，至今有1,370,000人次經網上系統登記預約。

保就業第二期｜收近18.5萬份申請 較第一期跌逾五成

【14:20】新冠肺炎疫情對經濟狀況造成重大打擊，政府早前推出「保就業」計劃第二期，由8月31日開始接受申請，至昨晚（9月13日）截止；計劃共收到184,723份申請，包括158,337名僱主及26,386名自僱人士的申請。政策創新與統籌辦事處形容，「保就業」計劃第二期反應良好，預計首批成功申請人可望在本星期內收到通知。

對比第一期申請截止時公布(6月15日)，政府當時合共收到428,659份申請，包括168,799名僱主及259,860名自僱人士的申請，整體申請數字較第一期下跌56.9%。

新冠肺炎｜醫生指疫情令認知障礙症患者病情惡化 死亡率增2.6倍

【14:18】新冠疫情肺炎持續肆虐，認知障礙症患者亦深受其害。香港大學名譽臨床教授、老人科專科醫生陳漢威指，認知障礙症患者若確診患病，面臨隔離措施、難以遵守感染控制措施，會導致病情惡化，死亡率增加2.6倍。

全民檢測｜計劃尾聲 陳肇始感謝內地檢測員及6,000港醫護協助

【13:20】全民檢測「普及社區檢測計劃」今日最後一日，食物及衞生局局長陳肇始發表網誌，指出過去13日累計合共171.9萬人檢測中心登記檢測，截至昨晚8時，累計完成檢查166.7萬個樣本。陳肇始同時感謝中央政府支持，安排570多名內地檢測人員到港協助檢測樣本，並感謝6,000位醫護人員或於大專院校就讀醫療相關學科的學生協助採樣。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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【12:24】基督教聯合醫院公布，一名確診感染2019冠狀病毒病病人於今早離世，病人為一名77歲有長期病患的男病人（個案編號：4774），於8月27日因發燒、咳嗽及呼吸困難入院接受治療，情況持續惡化，轉送到深切治療部接受進一步治療，延至今日清晨5時29分離世。翻查資料，病人居於住牛頭角下邨貴輝樓。



連同新增死亡個案，至今共有101名新型肺炎確診病人死亡，當中100人於公立醫院離世。



【11:19】消息指，今天新增大概14宗確診個案。

限聚令放寬 黃家和指餐飲生意回復八成 惟部份食肆未守防疫措施

【10:57】政府上周五（11日）起放寬食肆至四人一枱。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（14日）在港台節目《千禧年代》時指，在過去星期五、六、日，比起無疫情時，業界生意大致回復八成，但擔心可能只是「曇花一現」。

他又指，有部份食肆未有緊守防疫措施，例如未有為客人量度體溫、食客超出人數上限等「唔係幾好」，他指今疫情仍未完全受控，呼籲業界不要因做生意而違規。

新冠肺炎｜國泰港龍擬裁員 工會：難以估計規模 感憂慮、失望

【10:35】國泰航空早前宣布，國泰航空及國泰港龍將不會申請第二輪保就業計劃，社會料與裁員計劃有關。國泰港龍空勤人員協會主席黃瑋婷，今早）於電台節目表示，暫時難以猜測裁員規模，亦感憂慮、失望，促請國泰肩負社會責任，顧及員工生計。

第三輪抗疫基金數額 薛永恒估計不如第二輪多：希望大家體諒

【10:22】政府將於本周公布第三輪防疫抗疫基金安排。創新及科技局局長薛永恒今日在電台節目中指，大膽估計今次基金的數額，未能如第二輪多，「我哋唔可能繼續用咁大規模，希望大家理解同諒解。」此外，本港由今日起，將開始第二輪「銅芯抗疫口罩」的派遞工作，對於被指使用「銅芯抗疫口罩」的市民不多，薛永恒認為，使用人數並不是最重要，「市民用唔用（銅芯抗疫口罩），反而唔係好重要嘅事，要話到畀佢哋聽，特區政府願意支持佢哋。」

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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新冠肺炎｜梁子超：未來兩周為關鍵 人流增憂疫情有反彈風險

【10:17】第三波新冠肺炎疫情放緩，政府放寬部分措施，呼吸系統專科醫生梁子超今早於港台節目表示，過去周末多了市民外出，擔心會有反彈風險，認為未來兩周是關鍵時刻，公務員復工，學校亦陸續恢復面授，人流會較多。他表示，尚有約兩周就是中秋節，如市民希望平安過節，應減少不必要外出，以免受感染後，將病毒傳染至家人。

對於全民檢測今日結束，梁子超表示，計劃始終屬輔助工具，不能期望過高，防疫始終依賴社交距離、隔離措施，不過他認為計劃提供數據知悉疫情放緩，亦是良好的演練機會。

全民檢測｜至今揪26確診 聶德權認陽性比例不高 惟不能掉以輕心

【09:10】全民檢測「普及社區檢測計劃」於9月1日展開，今天（14日）是計劃的最後一天，至今共找到26宗個案。被問及隱形患者是否較預期少，公務員事務局局長聶德權出席港台節目《千禧年代》時承認，陽性個案相對人口的比例並不高，他相信仍有隱形患者，認為數據代表了本港疫情大幅緩和後的尾段。不過，他稱疫情至今仍未「斷尾」，故亦不能掉以輕心，以防反彈。

昨日總覽：

確診餐廳大廈｜屯門多條屋邨住戶染疫 有患者到如心廣場敏華冰室

全民檢測｜13日累計逾170萬人次採樣 尋獲26確診患者

新冠肺炎｜麗翠苑再增一患者 有出入市民戴手套「㩒𨋢」

新冠肺炎｜中秋放寬防疫措施須觀望 專家料政府傾向「穩陣」

新冠肺炎｜萬發海鮮菜館疑有確診者違規3人同枱 餐廳：最多2個人

新冠肺炎｜張竹君指疫情未斷尾 全民檢測陰性「無效期」籲勿放鬆

新冠肺炎｜增19宗確診 本地個案11宗重上雙位數 創近七日新高

新冠肺炎 ｜限聚令放寬2變4 完成全民檢測外傭 與友慶生感開心

新冠肺炎｜許樹昌料明年第二季取得疫苗 2022年初有約七成人接種

新冠肺炎｜政府明起再派發可重用「銅芯抗疫口罩」

新冠肺炎｜孔繁毅料四至六周才零確診 且需維持始代表社區無病毒

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新冠肺炎│張建宗：新一輪防疫抗疫基金 9月下旬交財委會審批

新冠肺炎｜港大學者：疫情初期港人廣泛戴口罩 是世界上最精明的

▼康文署9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼