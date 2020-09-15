新冠肺炎・最新｜多一病人死亡累計102人不治　少於10宗初步確診

本地新型冠狀病毒肺炎疫情仍未受控，上周有兩日錄得確診個案單位數增幅之後，疫情輕微反彈，至昨日（14日）已連續五日錄得雙位數增幅，累計增至4,972宗。行政會議今日召開例會，料將討論本周四晚到期的防疫措施。據了解，政府周五起會放寬一系列社交距離措施，包括早前已預告會重開的兩個主題樂園，而酒吧及卡拉OK亦可以重開，並會放寛食肆堂食時間至午夜。不過，當局暫時不會放寬4人的限聚令，意味食肆每桌人數上限亦維持4人。 政府下午將公布第三輪防疫抗疫基金詳情。

【18:29】醫管局表示，屯門醫院一名69歲確診男病人（個案編號：2968）今日離世。病人有長期病患，居於元朗蝶翠峰3座，於7月30日因發燒被送到博愛醫院急症室，再轉送屯門醫院接受治療。病人因情況惡化，延至今日下午3時56分離世。連同這名病人，至今共有101名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世，連同一名死亡後確診病人，全港累計102人不治。

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【18:00】據了解，今日有少於10宗初步確診。

【17:00】海洋公園宣布，會於9月18日上午10日時重新開門，入場人士需預先在網上預約。而迪士尼則指，會遵循衞生當局的指引準備重開，適時公布重開日期。

新冠肺炎｜海洋公園周五重開今晚網上預約 迪士尼樂園未公布日期

【16:24】林鄭月娥又指，第二類受影響的人，是因封關未能回港覆診的居於內地港人，估計有1.8至3.8萬港人居於廣東省，但是需於醫管局門診或專科門診覆診的病人，故現委託港大深圳醫院，為患者跟進，而費用會由政府支付。

新冠肺炎｜3.8萬居廣東港人久未覆診 港府委託港大深圳醫院跟進

【16:20】林鄭月娥表示，有兩類人特別受疫情影響，第一類是駿洋邨居民。她指，駿洋邨仍未交還的第一、二、三座大廈，會由原先估計第二季才能交還，提早至明年一月便可交還房署。她指，於竹篙灣的臨時檢疫中心已於今天落成可用，涉及700個單位，另加上有酒店東主願意借出酒店作檢疫用途，故駿洋邨近幾天已不再接收檢疫個案。此外，房屋署亦會向準住戶提供裝修費。

新冠肺炎｜有酒店願作檢疫中心 駿洋邨1至3座提早10月中歸還房署

【16:15】政務司司長張建宗表示，未來會協助街市檔販，安裝非現金接觸的支付系統。

【15:58】陳肇始又指，周五(18日)起會放寬食肆堂食時間至午夜12時。另亦會准許重開部份處所，包括酒吧、卡拉OK、泳池、主題公園等，但4人限聚令及口罩令則要持續。她預告措施難以放寛至6月時的情況，亦提醒市民不要鬆懈。

限聚令｜維持四人 酒吧、卡啦OK、主題樂園、泳池等周五起重開

陳肇始亦透露，政府已參加COVAX疫苗計劃，向全球合作採購35%人口用量的疫苗，並聯絡各地廠商預先訂購，會簽訂保密協議，冀盡快向立法會財委會申請撥款。而疫苗到港後將提供優先群組，包括安老院舍員工、長期病患者、醫護人員等。

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【15:35】行政長官林鄭月娥會見傳媒，交代全民檢測計劃結果、新一輪防疫措施及防疫抗疫基金計劃。

林鄭月娥指，全民檢測是「前所未有」，感謝所有參與市民、醫護及化驗人員等，又特別感謝內地支援檢測成員。至於於亞博館旁建臨時醫院及擴建社區醫療設施等，工程會由發展局負責，並委聘一家已在香港認可的工程承建商負責。

公務員事務局局長聶德權表示，全民檢測(普及社區檢測計劃)推行過程順暢，有約178萬市民參加及6500名醫護協助採樣。他重申沒有設定採樣目標量，並指今次是「好好的公私營合作經驗」。今次計劃政府負責的開支，涉款約5.3億，有七成即3.7億元，是用於支付本地醫護及支援人員。

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食物及衞生局局長陳肇始表示，3透過全民檢測計劃，找出32宗確診個案，另有5宗是曾經確診個案，並於87個需追蹤的緊密接觸者中，已找到5人確診，即計劃合共直接或間接找出42名病人。她又指，計劃每日化驗量逹43萬，高於新加坡、南韓等，而陽性比率達0.002%，即每10萬人有2人確診。

陳肇始表示，未來會加強檢測量，醫管局於指定診所每日派發深喉唾液樣本包的安排，將擴大由22間診所增至30間，並於9月底增至逾40間，每天的檢測量天亦會由2400個增至4000個。她又指，過去日子已檢測32000個樣本，當中40個樣本是陽性(即0.2%)。

【15:00】屯門都城餐廳昨日（14日）有3名食客確診，消息指，其中一名確診食客的10歲女兒出現病徵，從檢疫中心轉送入醫院，初步確診新型肺炎。

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【14:05】衞生署衞生防護中心公布，截至9月15日零時零分，正調查四宗新增確診個案，至今本港個案累計4,976宗個案。

今日公布的新增個案，涉及兩男兩女，年齡介乎32至43歲，他們曾於潛伏期身處外地。中心又指，今日公布的新增個案不包括9月15日零時零分以後，如有經普及社區檢測計劃檢測呈現陽性的個案。

衞生署表示，今日不會設疫情記者會，亦是第三波疫情爆發以來，首次本地「零確診」。

【12:50】據了解，政府將宣布本周五起放寬一系列社交距離措施，包括早前已預告會重開的兩個主題樂園，而酒吧及卡拉OK亦可以重開，並會放寛食肆堂食時間至午夜。

不過，當局暫時不會放寬4人的限聚令，意味食肆每桌人數上限亦維持4人。

新冠肺炎｜消息：酒吧、卡拉OK周五重開 餐廳堂食可延至午夜12時

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【10:26】消息：今日新增大概4宗確診個案。

【09:58】行政長官林鄭月娥表示，政府下午將會開記者會，交代第三輪防疫抗疫基金。約7,200名僱主，有申請第一輪保就業計劃，但無申請第二期計劃。被問及有四分三港人沒有參與全民檢測，她認為全民檢測是為了找出隱形病患，以及為下次大規模爆發做演習，已經達到效果。

全民檢測｜火眼檢測隊稱忙化驗要穿尿片 胡定旭︰好少數人咁投入

【09:45】全民檢測「普及社區檢測計劃」於9月1日展開，昨日（14日）是計劃的最後一天，累計有約178萬人參與計劃。負責機構之一的華昇診斷中心董事長胡定旭指，由於計劃屬自願性，形容數字已經「相當唔錯」，又指計及高危群組檢測等測試，檢測數字合共達300萬。胡續指，在中山紀念公園臨時氣膜實驗室（火眼實驗室），單日最多可做30萬個檢測，但根據記錄，過去兩周單日最高大約處理23至24萬個樣本，未用盡化驗能力，「無咁多人黎檢測，最高個日10幾萬（人），根本用唔盡我地嘅能力。」

被問及有人使用尿片，胡表示每個人自己想法，又指內地人員可隨時去廁所，亦有用餐時間，只有「好少數」人如此投入。

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限聚令｜許樹昌：中秋放寬視乎走勢 料數周後歸零 冬季或再爆

【09:00】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容，時疫情走勢正持續向下，應屬「水尾」，預計本波疫情會持續數周才會「歸零」。中秋將至，許樹昌指，近日屯門都城茶餐廳有食客確診，呼籲政府須看清走勢，再決定是否放寬限聚令及食肆每枱上限至六人。回顧本港三波疫情，源頭分別是武漢回港者、海外留學回港者及機組海員，他預期冬季或再現爆發，呼籲港府做好關口把關。

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昨日總覽：新冠肺炎・9.14｜全民檢測共計178萬人參與 揪出32名患者

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確診大廈食肆｜屯門現6患者成重災區 曾到都城餐廳、䨇寓美心MX

【00:00】新型冠狀病毒肺炎疫情水彈，衞生署今日公布昨日錄得14宗個案，衞生防護中心晚上更新患者行蹤，12宗本地感染個案當中，有6宗個案患者住於屯門區，該區「上榜」的食肆除了有三名確診者曾光顧的屯門愛定都城餐廳外，美心集團的䨇寓MX亦有患者到訪，區內的愛定商場及啟豐商場分別增3人到過。

另外，南區港怡醫院、荃灣有線電視大樓以及葵涌運動場均有患者曾到訪。

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