新冠肺炎・最新｜林鄭月娥：下午交代第三輪防疫抗疫基金

本地新型冠狀病毒肺炎疫情仍未受控，上周有兩日錄得確診個案單位數增幅之後，疫情輕微反彈，至昨日（14日）已連續5日錄得雙位數增幅，累計增至4,972宗，昨日初步確診少於10宗。行政會議今日召開例會，料將討論本周四晚到期的防疫措施，當中最關注是海洋公園及迪士尼樂園能否在本周五重開，以及卡拉OK、派對房間、酒吧、浴室及泳池可否恢復營業。 政府推出為期兩周的全民檢測「普及社區檢測計劃」昨晚結束，累計有178萬人次採樣，截至昨日凌晨，有32宗新確診個案經全民檢測找出。負責統籌全民檢測的公務員事務局局長聶德權預告今日會公布相關資料。

【09:58】行政長官林鄭月娥表示，政府下午將會開記者會，交代第三輪防疫抗疫基金。

限聚令｜許樹昌：中秋放寬視乎走勢 料數周後歸零 冬季或再爆

【09:00】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容，時疫情走勢正持續向下，應屬「水尾」，預計本波疫情會持續數周才會「歸零」。中秋將至，許樹昌指，近日屯門都城茶餐廳有食客確診，呼籲政府須看清走勢，再決定是否放寬限聚令及食肆每枱上限至六人。回顧本港三波疫情，源頭分別是武漢回港者、海外留學回港者及機組海員，他預期冬季或再現爆發，呼籲港府做好關口把關。

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昨日總覽：新冠肺炎・9.14｜全民檢測共計178萬人參與 揪出32名患者

全民檢測｜共178萬人接受採樣 港府：圓滿結束 將擴大組群檢測

全民檢測｜母子閉館前十分鐘趕到檢測中心採樣 籲延長檢測時間

全民檢測｜拆解320萬人次接受檢測說法 僅23%人口參加全民檢測

新冠肺炎｜張竹君料全民檢測只做一次 社區仍有傳播風險

確診大廈食肆｜屯門現6患者成重災區 曾到都城餐廳、䨇寓美心MX

【00:00】新型冠狀病毒肺炎疫情水彈，衞生署今日公布昨日錄得14宗個案，衞生防護中心晚上更新患者行蹤，12宗本地感染個案當中，有6宗個案患者住於屯門區，該區「上榜」的食肆除了有三名確診者曾光顧的屯門愛定都城餐廳外，美心集團的䨇寓MX亦有患者到訪，區內的愛定商場及啟豐商場分別增3人到過。

另外，南區港怡醫院、荃灣有線電視大樓以及葵涌運動場均有患者曾到訪。

新冠肺炎｜屯門都城餐廳三食客染疫 日間如常營業傍晚急閂門

新冠肺炎｜增14宗確診12宗本地 屯門都城餐廳3食客中招疑爆疫

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