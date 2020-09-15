全民檢測｜火眼實驗室日檢測量30萬未用盡　胡定旭：無咁多人檢測

全民檢測「普及社區檢測計劃」於9月1日展開，昨日（14日）是計劃的最後一天，累計有約178萬人參與計劃。負責機構之一的華昇診斷中心董事長胡定旭今日在港台節目《千禧年代》指，由於計劃屬自願性，形容數字已經「相當唔錯」，又指計及高危群組檢測等測試，檢測數字合共達300萬。 胡續指，在中山紀念公園臨時氣膜實驗室（火眼實驗室），單日最多可做30萬個檢測，但根據記錄，過去兩周單日最高大約處理23至24萬個樣本，未用盡化驗能力，「無咁多人黎檢測，最高個日10幾萬（人），根本用唔盡我地嘅能力。」

華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭。（資料圖片／羅國輝攝）

政府公佈，累計有約178.3萬人在全港各社區檢測中心採樣。胡定旭形容，由於計劃屬自願性，形容已經「相當唔錯」。他又指，連同高危群組檢測數目達49至50萬人，醫管局、衛生署的檢測數目已近100萬，檢測數字合共達300萬。胡又指，雖然部份檢測人士或有重覆，但相信不多。

檢測人數有限 未去到最高容量

華大基因的華昇診斷中心過去曾指出，每日檢測量可達30萬個樣本。胡今日表示，在中山紀念公園臨時氣膜實驗室，單日檢測量的確可處理30萬個樣本，但根據記錄檢測能力未用盡，最高一日處理23至24萬個樣本，未到最高容量，相信大部份人可在3天內收到報告，「無咁多人黎檢測，最高個日10幾萬（人），根本用唔盡我地嘅能力。」

他又指，全世界無地方可在同一地點，每日處理10萬個單管測試，形容已是「世界紀錄」。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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料「國家隊」明可返內地

胡指，內地有近600人來港協助，華昇則有200多名工作人員，即有近800人在氣膜實驗室工作。他說，昨日已是最後採樣日，昨日晚上10至11時樣本已送到，估計今日可完成所有檢測，料「國家隊」明天可返回內地。他又指，全民檢測支出，不少由中央政府「埋單」，例如檢測費用等。

至於臨時氣膜實驗室會「放氣」，然後再與政府商討下一步行動，以了解是否要預備應付第四波疫情。