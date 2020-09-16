新冠肺炎．最新｜泳池周五開　泳灘、免費足球場及戶外籃球場續關

本地第三波新型冠狀病毒肺炎疫情有緩和，截至今日（16日）凌晨，單日新增9宗確診，其中4宗輸入、5宗本地，全部可追源頭，累計增至4,985宗，衞生署不設疫情記者會。 新增確診個案中，有一人是屯門都城餐廳染疫食客的10歲女兒，她是小學生，在檢疫中心發病。 教育局早前宣布各校可以因應校情，今日（16日）起讓不多於全校六分之一學生回校，進行不多於半天學習活動，不少學校安排新生（K1、小一或中一）回校。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

+ 10 + 10 + 10

【15:42】康樂及文化事務署宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，部分康樂場地和博物館將分階段於本周五（18日）起陸續重新開放。

康樂設施方面，隊際運動的收費場地包括足球場、棒球場、欖球場、板球場、曲棍球場，室內設施包括籃球場、排球場、投球場、手球場等，將於本周五重新開放。部分康樂設施將繼續關閉，直至另外通知，包括公眾泳灘、免費戶外隊際球場如足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、門球場、板球場，以及燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地。

各區游泳池亦會在周五重新開放，正進行年度維修的港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、屏山天水圍游泳池及青衣西南游泳池除外。

▼小一學生返校適應校園生活▼

+ 16 + 16 + 16

全民檢測｜醫管局普通科診所擴大派檢測樣本包 周五起增至31間

【15:30】醫管局普通科門診診所會在指定時段內派發樣本收集包，並收集深喉唾液樣本，讓市民進行新冠肺炎病毒檢測。醫管局表示，由周五（18日）起，派發樣本收集包的診所將會由目前的22間，增加至31間。

醫管局又指，由7月27日起，普通科門診診所共派發約5萬份樣本包，進行檢測的樣本超過3.2萬個，其中64個樣本呈陽性反應。

新冠肺炎｜增9宗個案卻無記者會 居兆禧苑女童與兩家人都確診

【14:00】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（16日）零時零分，新增9宗確診，至今本港個案累計4,985宗。

新增個案中，4宗為輸入個案，患者分別由法國、美國、印度、菲律賓返港；另外5宗為本地個案，全部可追蹤源頭，其中1宗為大圍交通城群組，另外4宗由檢疫中心送院，包括屯門五邑鄒振猷學校一名10歲學生，其家人早前確診。

由於無源頭不明個案，衞生署不設疫情記者會，是一連兩日不設記者會，亦是一連兩日單位數字確診。早前消息指11宗確診，據了解為截數時間不同.

▼復課指引▼

+ 4 + 4 + 4

【12:30】新冠肺炎第三波疫情回落，教育局早前宣布，學校今日（16日）起可安排不多於六分一學生回校，參與半日的學習活動。位於大圍的東莞工商總會張煌偉小學今日起，分批安排小一學生率先返校參與新生適應班，學習課室常規、參觀學校，以幫助學生復課後投入校園生活。

復課｜學校安排小一生返校園適應 學生感興奮：可識新朋友

元朗商會中學今日起安排全級中六學生回校上課半天，追趕課程進度以及重新適應面授課堂。闊別校園半年，今日終再重遇老師及同學，有學生直言已半年無穿校服回校，對於能復課感到開心，校園的學習氛圍較好，大家能互動交流。校長丘志良對於學生能健健康康地回校感到釋懷，「以前學生可能習以為常，但無得返學大半年，依家佢哋應該會更珍惜。」

復課丨闊別半年返校元朗商中中六生感開心 校長：更珍惜校園時光

新冠肺炎｜屯門五邑鄒振猷學校10歲童確診 曾回校學生需自我隔離

【11:30】屯門五邑鄒振猷學校一名10歲學生昨日（15日）確診。校方今日（16日）發新聞稿表示，經衞生防護中心判斷，該學生於9月12日受感染，而涉事學童最後回校日期為9月11日，並非傳染期內，故曾回校及與其接觸過的學生及教職員毋須檢測，並獲界定為非密切接觸者故無須自我隔離。學校會於9月23日如期安排一、五、六年級復課。

【11:00】消息指，本港今日新增大概11宗新冠肺炎確診個案。

+ 6 + 6 + 6

全民檢測｜內地核酸檢測支援隊今陸續離港 陳肇始、胡定旭等歡送

【10:40】普及社區檢測計劃已經結束，內地核酸檢測支援隊今日離港。食物及衛生局局長陳肇始、華昇診斷中心董事長兼醫管局前主席胡定旭等，早上到支援隊入住的九龍維景酒店相送，另有不同團體到場，部份人手持國旗及區旗，送支援隊伍離開。

新冠肺炎｜周五重開處所 梁子超：只有一日本地零感染 風險仍在

【09:00】呼吸系統科專科醫生梁子超今日指，若要暫停第三波疫情，最低限度要持續本地傳播「歸零」超過兩周，現時只是零本地確診的第一天，仍然言之尚早，並存在反彈風險。他又指，放寬措施存在風險，呼籲市民未來兩周要適可宜止外出，避免前往太多人聚集的地方，

昨日總覽：新冠肺炎・9.15｜第三波首見零本地感染 海洋公園卡拉OK周五重開

全民檢測｜揪出32人確診 分析：63%源頭不明 41%屬隱形病人

口罩肺炎｜卡拉OK重開不能除口罩唱歌 健身室內符一個條件可不戴

新冠肺炎｜海洋公園周五重開今晚網上預約 迪士尼樂園未公布日期

限聚令・圖輯｜重開泳池、酒吧 健身放寬口罩令 多圖看詳細措施

+ 2 + 2 + 2

抗疫基金3.0動用240億 45億資助重創行業 本年度財赤破三千億

抗疫基金3.0｜一文睇清240億新措施 23個獲資助重創行業全名單

抗疫基金｜財赤3千億 儲備淪沙士水平 學者：不擴稅基遲早乾塘

抗疫基金3.0支援細節曝光 導遊、領隊每人獲發1.5萬元津貼

全民檢測｜花5.3億找出42患者 林鄭反問：搵到成千上萬就成功？

新冠肺炎｜駿洋邨三座提早明年1月入伙 準租戶：拎到鎖匙先會信

限聚令｜維持四人 酒吧、卡啦OK、主題樂園、泳池等周五起重開

限聚令｜許樹昌：中秋放寬視乎走勢 料數周後歸零 冬季或再爆