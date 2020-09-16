新冠肺炎．最新｜消息：新增大概11宗確診　重回雙位數

本地第三波新型冠狀病毒肺炎疫情有緩和，至昨累計增至4,976宗。衞生署昨日（15日）公布前日（14日）只錄得4宗輸入個案，是自7月5日起72日以來，首次零本地感染。

不過昨日錄得的數宗初步確診個案，就有一人是屯門都城餐廳染疫食客的10歲女兒，她是小學生，在檢疫中心發病。衞生署今日或有記者會公布詳情。

教育局早前宣布各校可以因應校情，今日（16日）起讓不多於全校六分之一學生回校，進行不多於半天學習活動，不少學校安排新生（K1、小一或中一）回校。