技術員涉向「老豆搵仔」報料案　被告表證成立　案將於10月裁決

香港電訊技術員涉嫌竊取公司客戶的個人資料，並向telegram專門起警員底的群組「老豆搵仔」報料，被控不誠實取用電腦等罪。技術員曾指遭警員威嚇，爭議招認口供的可呈堂性，法官今（16日）裁定有關證據可呈堂，並裁定被告表證成立。被告不自辯，也不傳證人。案件將於10月9日裁決。

被告陳景僖，33歲。他被控3項不誠實取用電腦罪、1項披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪，以及1項遊蕩罪。被告於案發時在香港電訊任職，現已離職。

法官裁定招認口供可呈堂

被告爭議招認口供呈堂，並稱遭警員威嚇，但法官今裁定相關證據可以呈堂，也裁定案件表證成立。不過被告決定不會自辯，亦不傳召辯方證人。

控方在開案時透露，被告被捕後曾向警方承認，他曾透過公司電腦系統搜索一名督察的父親的資料，並向telegram群組「老豆搵仔」的指定管理員發送資料，被告又稱因發到該群組的資料大多不準確，故要採取行動，並提供一些準確的資料。

被告陳景僖被控不誠實取用電腦及遊蕩等多項罪名，在區域法院受審。(資料圖片)

辯方指女警未表示擔心

辯方結案陳詞時指，就遊蕩罪而言，聲稱目到被告在警署對面停車場的女警，在其首份口供並無提及事件與反修例運動有關，也沒提到事件令她擔心她或同事的安危，她在庭上亦未能說出有甚麼擔憂，質疑控方是否能證明被告行為令事主擔心安危這個元素。

事主只是收到文宣而感擔心

至於未經資料使用者同意而取得個人資料罪，辯方指事主，即遭起底督察的父親，因收到文宣感到擔心，而非因收到電話，質疑控罪指被告披露事主的中英文名、電話及身份證號碼沒有令他蒙受心理傷害。辯方亦質疑控方是否能證明其餘控罪中的不誠實元素。

雙方舉證完畢，法官將於10月9日進行裁決。

案件編號：DCCC 164/2020