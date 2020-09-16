袁海文遭恐嚇案｜陪苦主跟進「幣少爺」案後　袁接電說：咁L多事

民主黨區議員袁海文，聲稱於去年1月陪同涉「幣少爺」Bitcoin挖礦機案的苦主到警署跟進事件後，當晚即收到不明來歷電話指他「咁L多事」。警方事後發現由一名地產經紀的電話打出，經紀卻否認刑事恐嚇，案件今在東區法院開審，袁供稱他收電話當天剛巧陪苦主處理「幣少爺」案，故聯想到兩者或有關，但承認他不能確定兩者有關。被告亦稱不認識「幣少爺」及袁。

被告林栢榮，37歲，地產經紀，被控一項刑事恐嚇罪，指他在2019年1月6日在香港致電袁海文，威脅會使袁身體受損害，意圖令袁受驚。

被告林栢榮否認刑事恐嚇袁凱文。(呂樂謙攝)

指對方兇狠地說係咪五行欠打

袁海文供稱，案發當日下午和四名苦主到旺角警署跟進「幣少爺」挖礦機案後，返回坪洲住所。當晚他就接到一個不知名電話，對方兇狠的威脅袁說：「你係咪五行欠打，信唔信我搵人打你。」又說：「搵班兄弟同你傾，你咁X多事。」袁稱他當時感到驚慌，因擔心家人安危而報警。

與被告不相識亦無仇怨

袁在辯方盤問下，承認他不肯定恐嚇事件與「幣少爺」事件有關，他亦未曾見過被告，與被告亦無私人恩怨。控方其後所傳召的調查警員亦確認未有證據確定該電話與「幣少爺」一案有關。

袁海文稱陪苦主跟進「幣少爺」的挖礦機案，當晚即收到恐嚇電話。(呂樂謙攝)

被告稱會把電話借予他人

被告自辯時確認，涉案的電話號碼俗稱「鬼電話」（沒有用戶登記資料的電話號碼），是他工作用的電話號碼。被告續說他是地產經紀，平常主要到華景花園分店辦公。由於分店與他住宅相鄰，因此他常會把工作電話留在分店內；另外他亦曾將電話借予他人。他又堅稱不認識「幣少爺」或袁，與他與袁並無瓜葛，亦從未有致電恐嚇袁。

控辯雙方律師將於下午結案陳辭。

案件編號：ESCC 1086/2020