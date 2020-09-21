串謀襲擊岑子杰案　兩名被告分別被判教導所及入獄46月

民陣召集人岑子杰去年8月在佐敦午膳期間，遭兩名蒙面南亞男子襲擊，接載該兩施擊者的男子被捕，其中一人被捕後曾稱「打跛阿杰隻腳，酬勞有2百萬」。二人今日（16日）就串謀意圖導致他人身體受嚴重傷害等罪判刑，年僅16歲被告被判教導所，另一被告則被判入獄46個月。

兩名被告：16歲何姓少年及羅建華（30歲）。何經審訊後被裁定串謀傷人，及未獲授權取用運輸工具罪成，他早前已承認無牌駕駛，及沒有第三者保險罪名。而羅則在開審前已認串謀傷人、未獲授權取用運輸工具罪，和沒有第三者保險等三罪。

法官判刑時形容案件嚴重和邪惡，幸而岑子杰未有受傷，為他擋架的朋友傷勢亦不算重，他又稱，若沒有事主的勇氣，而施襲者又用上牛肉刀和棒球棍等武器，岑或會嚴重受傷。另外，羅聘用當時未滿16歲何一同犯案，須負更高刑責。

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有人出2百萬打跛阿杰隻腳

案情指，羅於去年8月29日在屯門開車，接載何和兩名南亞裔男子到佐敦。何在佐敦先下車尾隨岑子杰。及後兩名南亞裔男子持棒球棍和牛肉刀，衝入餐廳打算襲擊岑，岑的友人左前臂中三棍，岑則未有受傷。何之後接載兩名襲擊者離開。

兩名被告之後分別被捕，羅在錄影會面曾稱：「打跛阿杰隻腳，酬勞有2百萬」 。何則在錄影會面中透露，案中收取3千元報酬。

官指計劃細密程度令人咋舌

法官在裁決時曾指，案中證據清楚可見，襲擊岑的計劃經過小心策劃和安排，當中包括跟蹤岑、安排交通工具接載襲擊者到地點和逃離現場、使用頭套及失車以掩飾身份，更指策劃襲擊的人，其心思細密的程度實在令人咋舌。

案件編號：DCCC 880/2019