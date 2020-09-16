串謀襲擊岑子杰案｜辯方指事主曾接觸　望兩被告不會判太重

民陣召集人岑子杰去年在佐敦午膳期間，遭兩名蒙面南亞男子襲擊，結果同行友人中棍。接載施襲者的兩名男子被控串謀意圖導致他人身體受嚴重傷害等罪，一人認罪，另一人則審訊後被定罪。涉案16歲少年求情解釋因貪玩及貪心而犯案；另一被告則承認為錢及沒有想過任何政治因素。律師又透露事主也曾接觸他們，並稱已原諒被告，且不希望他們被判得太重。事主今(16日)亦有到庭旁聽，庭外被記者追問到他是否已原諒被告，事主說：「無話原唔原諒，得饒人處且饒人。」法官下周一判刑。

兩名被告：16歲何姓少年及羅建華（30歲，侍應，下稱：羅）。何經審後被裁定串謀傷人，及未獲授權取用運輸工具罪成，何亦承認無牌駕駛，及沒有第三者保險罪名。羅則開審前已認串謀傷人、未獲授權取用運輸工具罪、沒有第三者保險共三罪。

事主羅國偉在庭外稱：得饒人處且饒人。(李慧娜攝)

何認貪玩貪心才犯案

代表何的律師求情指，何案發時只有15歲，當時他入世未深，因貪玩及貪心才參與本案，不知會有嚴重後果，案件對他如當頭棒喝，望法庭可判他入勞教中心，他獲釋後會遠離損友。

羅稱沒想過任何政治因素

代表羅的律師則指，羅為金錢報酬而參與本案，承認收了5000元報酬，但沒有想過任何政治因素，他並非施襲者，也非案件的主腦，只是擔任司機。不過法官質疑，羅招攬未成年人士參與襲擊公眾人物，律師同意說法，但強調羅非主腦，只是收錢再招攬他人，又質疑是否襲擊公眾人物便要加刑。

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事主不想被告判太重刑罰

律師又稱案中事主羅國偉亦有接觸過他們，並稱不想法庭判處過重的刑罰，又指他已原諒被告。事主羅國偉今也到庭旁聽，他離庭時再被問到是否已原諒被告，他則稱：「無話原唔原諒，得饒人處且饒人。」又透露被襲約兩周後已完全康復。

案件編號：DCCC 880/2019