復課丨中一生回校迎新　校長：增添生氣感喜悅　重點在社交適應

全港中小學及幼稚園將於9月23日起分階段恢復面授課堂，同時可於今日（16日）起安排不多於全校六分之一的學生回校進行學習活動。位於樂富的潔心林炳炎中學今日則率先安排中一新生回校參加迎新活動，亦是她們升讀中學後首次踏足課室。 校長劉瑤紅表示，今年的中一新生在過去半年期間，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，長時間未能回校上學，先安排她們回校是希望能讓其熟悉新校園環境，亦能讓校方在社交適應、相處技巧及精神健康等方面，盡早為她們提供協助。她同時笑言，新生回校為校園增添生氣，「見到佢哋健康快樂，特別開心。」

潔心林炳炎中學今日（16日）舉行中一迎新活動，剛巧港鐵觀塘線彩虹站有信號故障，校長劉瑤紅首次與新生們的面對面交談，便是圍繞此上學交通話題。（盧翊銘攝）

潔心林炳炎中學的中一迎新活動於今日下午2時許開始，剛巧港鐵觀塘線彩虹站有信號故障，學校附近的樂富站一度暫停服務，校長劉瑤紅首次與新生們的面對面交談，便是圍繞此上學交通話題。劉瑤紅表示，9月23日復課前安排中一回校迎新，實際上亦是希望她們熟悉回校的交通方法，碰巧今日遇上港鐵故障，可令新生們事先吸取經驗，惟幸好未有造成太大阻礙。

近半學期未上課 校方將重點關心學生社交適應



劉瑤紅說，今年的中一新生較特別，原因在於她們在過去一年就讀小六時，自農曆年假期後停課起計，已有接近半個學年未能回校上課，因此希望能安排她們盡快回校，熟悉新校園的環境，同時讓師生之間能互相了解。由於學校開始逐步推行自攜裝置（BYOD）計劃，因此今日起亦會向部分新生派發平板電腦，以配合接下來的自主電子學習發展目標。她又指，受停課影響及在網上學習環境下，校方會重點關心新生的社交適應、相處技巧及精神健康等方面，盡早為她們提供協助。

至於中一以外的其他級別，校方則會安排於明日起分批回校處理簡單校務、領取文件或學習器材等。劉瑤紅認為，其他級別對校園較不陌生，因此會待9月23日起跟隨教育局公布的時間表分階段復課

潔心林炳炎中學今日（16日）舉行中一迎新活動，進入校園前須量體溫及消毒雙手。（盧翊銘攝）

劉瑤紅形容，新生回校為校園增添生氣，「見到佢哋健康快樂，特別開心。」她認為，中學生作為年輕人，終日留在家中確會造成「抗疫疲勞」，她們的確希望能盡早回校上學，至少能夠「出去行下」，與同學們玩耍，她這樣形容學生的心態：「以前都鍾意返學，依家係更鍾意返學。」