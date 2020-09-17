新冠肺炎．最新｜增9確診　3宗無源頭　患者曾光顧嘉湖銀座薩莉亞

本地第三波新冠肺炎疫情反覆不定，過去兩日分別出現零本地感染及零源頭不明個案。衞生署表示，本港新增9宗確診，包括3宗輸入個案，其餘6宗本地感染個案中，3宗與過去確診個案有關，3宗則屬感染源頭未明個案。 醫管局表示，亞博設施尚有3名病人留醫，明日起會將亞博轉為備用狀態。 惟本地感染個案仍不停，AEON永旺（香港）昨晚公布，九龍灣MegaBox分店一樓內衣部一名員工初步確診，該分店昨、今停業清潔及消毒；恒生銀行昨晚也公布，土瓜灣分行一名員工昨午工作途中，接獲衞生防護中心通知被列作密切接觸者需檢測，至昨晚初步確診，該分行關閉14日，員工需接受深喉唾液測試並自我隔離14日。

▼水療中心 為明天重開做準備▼

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新冠肺炎｜醫生解說如何推算隱形患者數目 警告染疫人數隨時遞增

【17:20】本港新冠肺炎第三波疫情未止，港大內科學系傳染病科主任孔繁毅估計，本港現時約有40至50名隱形患者。呼吸系統科專科醫生梁子超解釋，根據全民檢測的結果，大概每6萬人當中會有1人呈陽性反應，因此全港應有125人會對核糖核酸測試呈陽性；以病毒核糖核酸平均持續時間為21日計算，每天新確診患者約有6人，而傳播期一般是7天，因此社區中約有42名隱形患者。

政黨催谷健康碼 徐德義指需待兩地風險低才談細節：而家未係時候

【17:15】本地新型冠狀病毒肺炎疫情漸趨緩和，有政黨連日促政府盡快推出健康碼。食物及衞生局副局長徐德義今日（17日）表示，健康碼大原則是基於兩地的控疫、檢測能力及疫情發展相若，他認為市民的焦點不應放在啟用健康碼的互通地點及時間，需待兩地的風險較低，而兩地政府都放心時，才會開始就細節作討論，直言「而家未係時候」。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君則提醒，經過普及社區檢測計劃後，社區仍有一定數量的隱形患者，疫情未完全「斷尾」，稍一不慎可能會有反彈。張又指，有時署方因無源頭未明個案而停開記者會，並不代表社區安全，市民應持續做好個人衛生。

張竹君指，本港新增9宗確診，3宗個案無源頭，其中一名患者曾光顧嘉湖銀座的薩莉亞分店。（鄭子峰攝）

新冠肺炎｜醫管局門診化驗名額加至4000 亞博明天起停收病人

【17:08】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報20宗個案，無病人離世。有19名病人康復出院，至今累計4681及1名疑似確診病人出院。目前尚有173名確診病人分別在醫管局19間醫院及亞博社區治療設施留醫，當中14人情況危殆、9人情況嚴重、150人情況穩定。負壓病床數目是1,158張，使用率48.4%；負壓病房數目是652間，使用率58.7%。

至於醫管局門診派發樣本收集包，數量會陸續增加，派發地點由明日起，會由22間增至31間，之後會加至40間，本月底名額會增至4千個，鼓勵市民盡量使用這些途徑接受檢測。

報告事項：

亞博社區治療設施，目前有3名病人留醫。明日起亞博設施將改為備用狀態。庾慧玲指，亞博自8月1日啟用以來，共有近700病人在此治療，當中逾500人康復出院，而亞博設施紓緩了醫院隔離病床壓力，上個月多病人等候入院，成功縮短等候入院時間。

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新冠肺炎｜今增9確診 旺角創興盈館員工、天水圍薩利亞食客染疫

【16:51】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增9宗確診個案，個案編號由#4986至#4994。新增個案有3宗為輸入個案。至於6宗本地感染個案中，3宗與其他確診個案相關，3患者屬為同一家人。感染源頭未明個案佔3宗。

3宗暫無源頭個案︰

病人編號#4988：24歲男，暫時無業，住天水圍天慈邨慈屏樓，在家較多，間中在樓下戴口罩跑步。患者於 9月14曾到嘉湖銀座意式餐廳薩莉亞用膳，會向該餐廳員工派樣本瓶。

病人編號#4989：57歲女，住油塘邨美塘樓，於觀塘鐘聲慈善社做文職，一起工作的5名同事被列為密切接觸者，需要送往檢疫中心隔離。

病人編號#4992：52歲女，住砵蘭街300號，與家人同住，於旺角創興7樓「盈館」工作，與其他同事有接觸，放工後曾到旺角街市，無特別活動。

徐德義稱，醫管局門診派發樣本收集包，數量會陸續增加，派發地點由明日起，會由22間增至31間，之後會加至40間。（鄭子峰攝）

【16:45】食物及衞生局副局長徐德義表示︰

回顧本月疫情發展，9月3至9日的一個星期，共錄得71宗確診，其中32%，23宗屬源頭不明本地感染個案；至於9月10至16日的一周，則錄得83宗確診，但本地源頭不明個案降至18%，即有15宗源頭不明本地個案。

徐指，政府考慮疫情防疫需要，同時考慮經濟需要及社會接受程度等因素，決定進一步放寬社交距離措施。他強調，公眾要明白處所可以重開，並不等於零風險，重開處所亦有附帶條件。他又提醒，有外國研究顯示，唱歌、大聲說話及大笑，同樣可有飛沫可播毒，要緊記無戴口罩下傳播風險。

新冠肺炎｜水療中心明重開 浸池要保持距離 熟客嘆無桑拿不完滿



【15:24】消息指，今天新增的9宗確診個案中，有3宗是源頭不明的本地感染個案。

【11:11】為期14日的普及社區檢測計劃結束，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（17日）接受商台節目訪問指，按專家推算，現時本港社區仍有40至50名隱形患者，當局須盡快想辨法找出，否則處理不當，每隔7至10日，確診人數將會翻倍。

全民檢測｜專家料社區有50名隱形患者 曾祈殷促查找患者阻爆發

【10:44】消息指，今天新增大概9宗確診個案，當中有源頭不明個案。

新冠肺炎｜恒生土瓜灣員工上班途中收來電列密切接觸者 昨晚確診

▼中央圖書館今日重開 門外大排長龍▼

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確診大廈食肆｜有患者曾到時代廣場海港城 另一曾到深水埗四商場

【00:00】本地第三波新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，衞生署今日（16日）昨全日錄得9宗確診個案，其中5宗為本地感染，累計增至4,985宗，當中一名確診者（編號4977）屬大圍交通城群組，他於潛伏期曾到銅鑼灣時代廣場、屯門鴻昌工業中心及尖沙咀海港城。

昨日總覽 ：新冠肺炎．9.16｜AEON九龍灣店及恒生銀行土瓜灣分行員工初步確診

新冠肺炎｜恒生土瓜灣員工上班途中收來電列密切接觸者 昨晚確診

新冠肺炎｜AEON MegaBox分店內衣部員工初確診 未知是否已找源頭

全民檢測｜醫管局普通科診所擴大派檢測樣本包 周五起增至31間

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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新冠肺炎｜增9宗個案卻無記者會 居兆禧苑女童與兩家人都確診

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