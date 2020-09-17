新冠肺炎．最新｜消息：今新增9宗確診　當中再現源頭不明個案

本地第三波新冠肺炎疫情反覆不定，過去兩日分別出現零本地感染及零源頭不明個案，至昨累計增至4,985宗，今日（17日）午夜過後政府將進一步放寬防疫限制，包括曾爆群組感染的酒吧及卡拉OK，可於明日起有限制恢復營業。 惟本地感染個案仍不停，AEON永旺（香港）昨晚公布，九龍灣MegaBox分店一樓內衣部一名員工初步確診，該分店昨、今停業清潔及消毒；恒生銀行昨晚也公布，土瓜灣分行一名員工昨午工作途中，接獲衞生防護中心通知被列作密切接觸者需檢測，至昨晚初步確診，該分行關閉14日，員工需接受深喉唾液測試並自我隔離14日。

▼水療中心 為明天重開做準備▼

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【11:11】為期14日的普及社區檢測計劃結束，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（17日）接受商台節目訪問指，按專家推算，現時本港社區仍有40至50名隱形患者，當局須盡快想辨法找出，否則處理不當，每隔7至10日，確診人數將會翻倍。

全民檢測｜專家料社區有50名隱形患者 曾祈殷促查找患者阻爆發

【10:44】消息指，今天新增大概9宗確診個案，當中有源頭不明個案。

新冠肺炎｜恒生土瓜灣員工上班途中收來電列密切接觸者 昨晚確診

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確診大廈食肆｜有患者曾到時代廣場海港城 另一曾到深水埗四商場

【00:00】本地第三波新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，衞生署今日（16日）昨全日錄得9宗確診個案，其中5宗為本地感染，累計增至4,985宗，當中一名確診者（編號4977）屬大圍交通城群組，他於潛伏期曾到銅鑼灣時代廣場、屯門鴻昌工業中心及尖沙咀海港城。

昨日總覽 ：新冠肺炎．9.16｜AEON九龍灣店及恒生銀行土瓜灣分行員工初步確診

新冠肺炎｜恒生土瓜灣員工上班途中收來電列密切接觸者 昨晚確診

新冠肺炎｜AEON MegaBox分店內衣部員工初確診 未知是否已找源頭

全民檢測｜醫管局普通科診所擴大派檢測樣本包 周五起增至31間

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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新冠肺炎｜增9宗個案卻無記者會 居兆禧苑女童與兩家人都確診

屯門五邑鄒振猷學生染疫定為「危機事件」 校長：忐忑迎開學

新冠肺炎｜屯門五邑鄒振猷學校10歲童確診 曾回校學生需自我隔離

新冠肺炎｜周五重開處所 梁子超：只有一日本地零感染 風險仍在

↓↓中小學及幼稚園昨日局部復課情況↓↓

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