新冠肺炎．最新｜消息：今新增9宗確診　AEON恒生有員工初確診

本地第三波新冠肺炎疫情反覆不定，過去兩日分別出現零本地感染及零源頭不明個案，至昨累計增至4,985宗，今日（17日）午夜過後政府將進一步放寬防疫限制，包括曾爆群組感染的酒吧及卡拉OK，可於明日起有限制恢復營業。

惟本地感染個案仍不停，AEON永旺（香港）昨晚公布，九龍灣MegaBox分店一樓內衣部一名員工初步確診，該分店昨、今停業清潔及消毒；恒生銀行昨晚也公布，土瓜灣分行一名員工昨午工作途中，接獲衞生防護中心通知被列作密切接觸者需檢測，至昨晚初步確診，該分行關閉14日，員工需接受深喉唾液測試並自我隔離14日。