新冠肺炎．最新｜消息：今新增9宗確診　AEON恒生有員工初確診

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本地第三波新冠肺炎疫情反覆不定，過去兩日分別出現零本地感染及零源頭不明個案，至昨累計增至4,985宗，今日（17日）午夜過後政府將進一步放寬防疫限制，包括曾爆群組感染的酒吧及卡拉OK，可於明日起有限制恢復營業。

惟本地感染個案仍不停，AEON永旺（香港）昨晚公布，九龍灣MegaBox分店一樓內衣部一名員工初步確診，該分店昨、今停業清潔及消毒；恒生銀行昨晚也公布，土瓜灣分行一名員工昨午工作途中，接獲衞生防護中心通知被列作密切接觸者需檢測，至昨晚初步確診，該分行關閉14日，員工需接受深喉唾液測試並自我隔離14日。

【10:44】消息指，今天新增大概9宗確診個案。

新冠肺炎｜恒生土瓜灣員工上班途中收來電列密切接觸者　昨晚確診

確診大廈食肆｜有患者曾到時代廣場海港城 另一曾到深水埗四商場

【00:00】本地第三波新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，衞生署今日（16日）昨全日錄得9宗確診個案，其中5宗為本地感染，累計增至4,985宗，當中一名確診者（編號4977）屬大圍交通城群組，他於潛伏期曾到銅鑼灣時代廣場、屯門鴻昌工業中心及尖沙咀海港城。

昨日總覽 ：新冠肺炎．9.16｜AEON九龍灣店及恒生銀行土瓜灣分行員工初步確診

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