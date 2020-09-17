新冠肺炎．直播｜增9確診　3宗無源頭　患者曾光顧嘉湖銀座薩莉亞

本地第三波新冠肺炎疫情反覆不定，過去兩日分別出現零本地感染及零源頭不明個案。衞生署表示，本港新增9宗確診，包括3宗輸入個案，其餘6宗本地感染個案中，3宗與過去確診個案有關，3宗則屬感染源頭未明個案。 醫管局表示，亞博設施尚有3名病人留醫，明日起會將亞博轉為備用狀態。 惟本地感染個案仍不停，AEON永旺（香港）昨晚公布，九龍灣MegaBox分店一樓內衣部一名員工初步確診，該分店昨、今停業清潔及消毒；恒生銀行昨晚也公布，土瓜灣分行一名員工昨午工作途中，接獲衞生防護中心通知被列作密切接觸者需檢測，至昨晚初步確診，該分行關閉14日，員工需接受深喉唾液測試並自我隔離14日。

▼水療中心 為明天重開做準備▼

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【16:51】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增9宗確診個案，個案編號由#4986至#4994。新增個案有3宗為輸入個案。至於6宗本地感染個案中，3宗與其他確診個案相關，3患者屬為同一家人。感染源頭未明個案佔3宗。

3宗暫無源頭個案︰

病人編號#4988：24歲男，暫時無業，住天水圍，在家較多，間中在樓下戴口罩跑步。患者於 9月14曾到嘉湖銀座一間意大利餐廳用膳，會向該餐廳員工派樣本瓶。

病人編號#4989：57歲女，住油塘，於觀塘鐘聲慈善社做文職，一起工作的5名同事被列為密切接觸者，需要送往檢疫中心隔離。

病人編號#4992：52歲女，住砵蘭街，與家人同住，於旺角創興7樓食肆工作，與其他同事有接觸，放工後曾到旺角街市，無特別活動。

【16:45】食物及衞生局副局長徐德義表示︰

回顧本月疫情發展，9月3至9日的一個星期，共錄得71宗確診，其中32%，23宗屬源頭不明本地感染個案；至於9月10至16日的一周，則錄得83宗確診，但本地源頭不明個案降至18%，即有15宗源頭不明本地個案。

徐指，政府考慮疫情防疫需要，同時考慮經濟需要及社會接受程度等因素，決定進一步放寬社交距離措施。他強調，公眾要明白處所可以重開，並不等於零風險，重開處所亦有附帶條件。他又提醒，有外國研究顯示，唱歌、大聲說話及大笑，同樣可有飛沫可播毒，要緊記無戴口罩下傳播風險。

至於醫管局門診派發樣本收集包，數量會陸續增加，派發地點由明日起，會由22間增至31間，之後會加至40間，本月底名額會增至4千個，鼓勵市民盡量使用這些途徑接受檢測。

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【15:24】消息指，今天新增的9宗確診個案中，有3宗是源頭不明的本地感染個案。

【11:11】為期14日的普及社區檢測計劃結束，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（17日）接受商台節目訪問指，按專家推算，現時本港社區仍有40至50名隱形患者，當局須盡快想辨法找出，否則處理不當，每隔7至10日，確診人數將會翻倍。

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【10:44】消息指，今天新增大概9宗確診個案，當中有源頭不明個案。

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▼中央圖書館今日重開 門外大排長龍▼

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確診大廈食肆｜有患者曾到時代廣場海港城 另一曾到深水埗四商場

【00:00】本地第三波新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，衞生署今日（16日）昨全日錄得9宗確診個案，其中5宗為本地感染，累計增至4,985宗，當中一名確診者（編號4977）屬大圍交通城群組，他於潛伏期曾到銅鑼灣時代廣場、屯門鴻昌工業中心及尖沙咀海港城。

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