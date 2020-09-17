6.26包圍警總｜襲擊痱滋警　地盤工暴動和襲擊罪成　下周五判刑

去年6月26日大批反修例示威者包圍灣仔警察總部，期間一名地盤工被指拳打腳踢一名打算進入警署的便衣警，令其口中痱滋「爆咗」。地盤工早前就暴動罪及襲擊致造成身體傷害罪受審，今（17日）在區域法院聽取裁決。法官郭啓安裁定被告暴動罪成，而襲擊致造成身體傷害罪則不成立，但屬交替控罪的普通襲擊罪成。法官把判刑押後至下周五(25日)，期間被告繼續還柙。

被告岑曉麟（26歲）被控於去年6月26日在灣仔警署外參與暴動，及襲擊警員張金福。他早前已承認一項未有按法庭指令依期歸押罪，並欲承認交替的非法集結罪，但不獲控方接納。

警員拿起「雪糕筒」及水刮防衛

警員張金福在早前審訊時供稱，當晚被急召返警總，因無法入內而查看其他出口，期間有示威者以「呀sir」稱呼他。張稱其時身穿便服，無戴委任證，未有回應對方，但之後被示威者尾隨及拳打腳踢。他指，有一高大示威者拳打其右邊嘴角，致口中的痱滋「爆咗」，又稱傷口「原本冇咁大」，痛了一星期。惟他認為傷勢輕微，而且警員在當時的政治環境前往醫院「唔理想」，故無去醫院驗傷。

張謂，他隨後衝上警總平台隨手拿起「雪糕筒」及水刮防衛，有人向他扔雞蛋。立法會議員楊岳橋及譚文豪上前問他是否警察及為何不入警總，他遂表示身份。張最後獲同僚開閘，進入警總。

警員否認辯方所指 曾推開及襲擊他人

辯方指出他事發1小時後，在警員記事冊筆錄的案發經過中，從無提及「爆痱滋」等字眼，質疑他根本無受傷。張不同意，指翌日拍下了口腔痱滋的相片，可見有「少少血迹」。

辯方再指張曾推開及襲擊他人，令人認為他想襲擊在場的人及衝擊警總，才會引起在場者用合理武力制止他。張對此不同意，形容當時在逃命，無主動襲擊。他否認自己帶頭入警總或煽動人衝入警總。對於同隊有多名警員未依指示返警總，張表示自己被打，令同僚「更加唔會返啦」。

被告自辯時承認曾幫忙搬鐵馬堵塞警總出入口，他又指案發時突然看到涉案便衣警推跌一名女子，以為對方是不明人士及襲擊在場的人，因而揮拳兩次及腳踢一次，以作自衛、制止張襲擊他人，及阻止他衝擊警總。

案件編號：DCCC825/2019