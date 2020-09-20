KOL無心插柳當黃營YouTuber　內容不止論政　「黃標」影響收入

新民黨李梓敬於去年反修例風波後發起「KOL100」計劃，一眾藍營KOL紛紛開設各自的YouTube頻道，帶動網絡輿論風向。面對藍營KOL的挑戰，一向活躍於網絡宣傳的泛民派亦加入拍攝影片，亦有原本擁有相當知名度的KOL表明立場，被網民評為「黃營KOL」。 《香港01》整理YouTube數據，分析黃營YouTuber的經營方法及應對策略。縱觀黃營KOL的頻道，它們平均有16萬訂閱者，總觀看量最高達4億次，不少YouTuber於反修例風波後支持度再上升，包括前香港眾志成員周庭，由今年2月開設頻道至今影片平均觀看次數超過29萬次，於本港排第35名。

記者初步整理泛民及黃營的政治人物及時評頻道，加入被網民視為黃營的頻道，並作出不完全統計。以下整理21個黃營YouTube頻道（見下表），與藍營YouTuber不同的是，明顯看到訂閱量及觀看次數較多的YouTube頻道大多是有一定知名度的YouTuber，他們由數年前已開始經營其頻道，有其支持者，例如JASON（別名「大J」）、杜汶澤、煮家男人等。其中，更有已經營頻道逾十年的YouTuber，他們不全是以政治評論為主，內容各有不同。

以上可見，訂閱量最高的頻道是「JASON」，有逾97萬名訂閱者，頻道於2013年開設，根據YouTube影響力統計平台NoxInfluencer統計，「大J」的訂閱者排名更為香港地區第30名。排行第二的是「杜汶澤喱騷」，由2018年開設至今有62萬名訂閱者，平均觀看量有約22萬次。

值得留意的是，藍營YouTuber大多於反修例事件後湧現，而且受「KOL100」計劃影響，他們會主動表明自己為藍營KOL一員，亦有於自己頻道加上其他藍營KOL的連結。而黃營KOL則不同，部分未有明確標示自己為黃營KOL，內容亦未必與政治有關，反而大多是因其言行而被網民視為黃營KOL，故以上列出的頻道未能完全顯示所有相關YouTuber。

知名YouTuber影片內容多元化 消閒與諷刺時弊內容並行

相較於「KOL100」計劃的藍營KOL，由於黃營KOL當中大多早已是YouTuber，而他們個人定位傾向也不是政治人物或時事評論員，故他們的影片內容各自有不同的內容及風格。

例如「大J」已經營其頻道7年，主要以拍攝遊戲影片及生活紀錄為主，後因反修例事件時表明立場而受不少人支持，現時影片仍以消閒內容為主，言談間偶爾會談及對時事的看法。同樣，煮家男人的影片則以飲食為主，間中夾雜時事評論內容。

由前電視藝員杜汶澤創辦的「杜汶澤喱騷」早期的影片以二次創作的娛樂節目為主，亦會以輕鬆手法諷刺時弊，現時加入推廣「黃色經濟圈」的黃店介紹，以及其他諷刺時弊節目。

除了以上以不同手法、形式拍攝影片的YouTuber之外，亦有頻道以清談為主，評論時事，訂閱量同樣不低。

（圖片來源：志森與志豪YouTube截圖）

政治人物以直播、清談節目為主 周庭頻道訂閱者最多

泛民派立法會議員如楊岳橋、陳志全、許智峯等一直經營頻道，內容以時事評論為主，形式大多是清談節目、剪輯立法會會議精華短片。

在反修例風波爆發以及區議會選舉後，新任區議員加入YouTuber行列，包括早前參選立法會被裁定提名無效的公民黨成員鄭達鴻、民主黨袁海文、東區區議員仇栩欣等。他們於2020年開始經營頻道，但相比其他YouTuber，或由於開設時間較短以及出片時間不一，暫時訂閱者及觀看次數未如其他YouTuber。

泛民派的影片涵蓋政治、民生等議題，最近亦會提及疫情資訊等內容。雖然他們的訂閱量未如其他頻道，但他們一直經營的社交媒體都會上載不同影片，包括直播，網民亦會於社交媒體上互動。

雖然大部分政治人物的頻道風格偏嚴肅，但亦有例外。前香港眾志成員周庭於今年2月開設其頻道，約半年間累積有30.5萬訂閱者，訂閱量為香港地區排名140名。她的影片風格較輕鬆，畫面設計，內容除政治評論外，亦有分享生活、日語教學等影片，以較輕鬆的手法吸引觀眾，最高影片更逾百萬觀看次數。

最高收入達20萬 黃標或會影響YouTuber生計

符合資格的YouTuber可申請加入YouTube合作夥伴計劃，根據影片上點閱量獲得廣告收入。以NoxInfluencer估算，支持度高的YouTuber如「大J」可得到每月3萬至5萬多元的廣告收入，啤梨頻道則可得到每月6萬至12萬元，在一眾黃營YouTuber中，黃世澤的martin oei有機會獲最高收入，每月逾20萬元。

但要注意，以上數字只屬一般情況的估算，由於YouTube有其影片審核機制，以判定影片是否適合多數廣告客戶，如果內容被判定為不適合，就會在影片旁顯示一個黃色美元符號，所謂的「黃標」，被「黃標」的影片廣告收入會相應減少，甚至無法獲取廣告收入。由於黃標沒有清晰定義，早前有YouTuber因影片內容含「爭議性話題和敏感事件」，而被「黃標」以至收入減少，對於以YouTube為生的全職YouTuber，影響甚廣，或會成為YouTuber創作影片內容的一個考慮因素，影響其是否繼續當「黃營KOL」。