新冠肺炎｜失業率維持6.1%　HR：出乎意料、下季裁員更能解決問題

政府今（17日）公布失業率最新數字，6月至8月的失業率維持6.1%，與上期數字一樣；然而，失業人數卻上升至24.8萬人，較上一期增加約5,800人。就業不足率方面，則上升集中於餐飲服務活動業、運輸業、保險業，以及教育業。 資深人力資源顧問周綺萍指6月至8月的就業率數字維持在6.1%沒有上升，是意料之外（unexpected），因為7月和8月正是受第三波疫情衝擊最大的時間。她又說若疫情在冬天反彈，航空、運輸、餐飲業仍不樂觀。她認為，保就業計劃第一期確實對本港就業有幫助，尤其對於低收入人士，但去到第二期，不少企業會因為前景不明，而將高薪員工裁員。有工會亦認為，最新一季數字未見頂，憂未來會出現裁員潮，促政府盡快設立失業援助金。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍。（資料圖片）

周綺萍指，6月至8月的失業率數字沒有上升，是出乎意料，尤其7月、8月的疫情嚴重，政府停晚市、頒布2人限聚令等措施，令不少行業受到衝擊。她預計未來失業率數字還是會升，尤其天氣漸寒，第四波疫情若爆發，政府頒布防疫措施之外，市民的出街、消費意欲也會下降。

至於保就業計劃，她則表示第一期確實幫助到企業的員工，但大多為較為基層、薪金不高的員工。她說，第一期時，企業對於疫情還不甚了解，只覺得政府給錢，保住企業是好事，「當時申請都是摸着石頭過河，未知點計劃」。而隨着疫情持續，不少行業預期到未來的情況，尤其員工較為高薪的公司，或會認為裁員比保就業計劃更能解決問題。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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工會料失業率未見頂 憂裁員潮將至



勞顧會勞方代表、工聯會九龍東總幹事鄧家彪指，失業率未必反映到真實狀況，包括放無薪假的僱員、因疫情而停業的行業從業員。他認為，保就業計劃有「做數」成效，起碼保留了僱傭關係，「當計劃完結，連做數個效應都無埋」。



然而，第2期保就業計劃的申請僱主人數，較第1期少1萬，加上全球經濟不明朗，他擔心即將出現裁員潮。鄧相信，失業率尚未「見頂」，料未來仍會緩慢惡化，批第三輪抗疫基金只聚焦部分行業，忽視失業人士，促盡快設立失業援助金。