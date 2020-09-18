新冠肺炎．最新｜食衞局長陳肇始將於正午就防控策略舉行記者會

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第三波新冠肺炎疫情反覆，本港昨天（17日）新增9宗確診個案，當中6宗屬本地感染，3宗和早前確診個案相關，另外3宗則源頭未明。衞生防護中心昨表示，半日有數宗初步陽性個案。
醫管局表示，亞博設施尚有3名病人留醫，今日起會將亞博轉為「備用狀態」，不再接收新症。
政府今天起進一步放寬防疫措施，卡啦OK和酒吧等處所可重開，而停業逾60多天的海洋公園亦會恢復營業。
【09:00】食物及衞生局局長陳肇始聯同衞生署署長陳漢儀及醫院管理局行政總裁高拔陞，將於中午十二時就2019冠狀病毒病的防控策略舉行記者會。
▼9月18日起重開處所及放寬措施▼
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▼水療中心為重開做準備▼
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