健康碼｜姚柏良：旅遊業如不斷流血　粵港澳未通難談「旅遊氣泡」

港府早前表示，「港版健康碼」的硬件準備及軟件研發在本波疫情前已籌備至成熟階段，惟需時觀察，待兩地認為風險可接受，才商討開通時間。香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良形容，旅遊業界已「不斷流血」，希望港府盡快推「港版健康碼」，讓業界見到通關曙光。

他認為對有公務、上學或探親需要返內地的港人而言，不介意透露行蹤，又認為若粵港澳未能重新通關，本港難與其他國家商討「旅遊氣泡」：「粵港澳都未做到，講什麼旅遊氣泡？只是泡沫！」