8.31太子站｜少年稱被警毆打索償　官頒令警方先看片段　再作披露

去年8.31太子站發生警民衝突，一名17歲少年稱當天在站內遭警員毆打頭部受傷，其父早前代表入稟區域法院向警務處索償，並要求警方披露港鐵的閉路電視片段，以及涉案內部文件。雖然法官今（18日）頒判詞拒絕直接向少年披露所要求的片段，但容警方查看片段後，向少年披露任何顯示他被襲的片段。惟法官指，由於未有警員紀錄使用警棍打涉案少年，法官認為沒有基礎要求披露涉案內部文件。

原告姓李，就其傷勢索償的案件由其父親代表入稟。由於警方早前透過手令，取得當日港鐵的閉路電視片段，於是原告向法庭申請要求警方披露施襲警員的身分，並交出涉案的內部文件、流水簿、行動紀錄、電腦紀錄等資料、港鐵相關時段的閉路電視片段。

法庭不容許漁翁撒網尋找證據

法官指，雖然警方持有港鐵的閉路電視片段，但他們不可用於調查刑事案件以外的用途，而警方稱一旦跟進民事索償的隊伍獲准查閱片段，他們會進一步調查，以嘗試辨認施襲警員。

法官又指，是次申請所要求的片段範圍太闊，法庭不可向申請人披露指稱事件以外的片段。由於申請人未能證明要求的文件存在或相關，法庭不會容許他人漁翁撒網尋找證據。

未有警員紀錄 使用警棍打本案少年

至於就涉案文件，由於警方稱已審視當值人員的記冊簿等紀錄，未發現有警員紀錄使用警棍打申請人，法官認為申請人已沒基礎要求作出披露。

法官最終頒令容許警方查閱港鐵片段，並要披露任何顯示申請人被襲、可協助辨認施襲者及與事件相關的片段。

案件編號：DCPI3161/2020