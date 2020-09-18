入境處一連四日展打擊非法勞工行動　拘捕29人包括僱主

入境事務處由本周一（14日）起，一連四日至本周四（17日）在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，共拘捕17名懷疑非法勞工及12名涉嫌聘用非法勞工的人士。行動中，入境處特遣隊人員搜查了29個目標地點，包括停車場、護老院、食品工場、工業大廈、辦公室、回收場、餐廳、店舖及貨倉。

入境事務處由本周一（14日）起，一連四日至本周四（17日）在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，共拘捕29人。（入境處圖片）

被捕的懷疑非法勞工為10男7女，年齡介乎27至57歲。當中4名男子持有不允許僱傭工作的擔保書，俗稱「行街紙」。另外，3男4女亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為9男3女，年齡介乎30至65歲。

入境處發言人表示，「任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。」違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆者同罪。

發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人，不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。上訴法庭對違反有關條例的罪行頒定判刑指引，以監禁十五個月作基準。

任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁十年。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁三年及罰款三十五萬元。高等法院曾就此頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。