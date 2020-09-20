新冠肺炎・最新｜新增23宗確診　4宗屬本地關連個案

第三波新冠肺炎疫情持續，截至昨日（19日）凌晨，單日新增13宗確診，4宗為本地個案，其中3宗源頭不明，包括港大公共衞生學院研究員；累計確診人數突破5,000大關，至5,010人。張竹君預告有十多宗初步確診，多數為輸入個案。 當局預告會巡查食肆有無違反防疫措施，隨着疫情緩和、處所重開，周末商場、街頭、郊外均人頭湧湧，疫情會否反彈備受關注。

確診大廈食肆｜7人尼泊爾同機飛抵本港 居兩家酒店檢疫期間確診

【20:40】港府早前宣布，中央直接出資，協助本港於亞洲博覽博館旁空地，興建一間臨時醫院，以及在現有亞博館八號館至十一號館，擴建社區治療設施，興建設施費用會由內地方面全數承擔，惟一直未有公開承辦商的名字。

消息指，有關工程的承辦商，由中國建築工程 （香港）有限公司（中國建築）負責。有消息人士指，委聘在港中資公司，相關人員已符合香港工程要求的牌照，料不需從內地大批調人手來港建造。港府早前預計，未來數周可在亞博內增設1,000張病床，而臨時醫院動工後料4個月內建成，將提供800張負壓病床。

臨時醫院、擴建社區治療設施承建商首曝光 中國建築承建

【19:30】醫管局表示，截至今日上午九時，過去24小時共有4名確診病人出院，至今共有4,712名確診或疑似病人康復出院。現時共有167名確診病人分別於17間公立醫院留醫，其中13人情況危殆，11人情況嚴重，其餘143人情況穩定。

新冠肺炎｜市道復甦？ 尖沙嘴重現人潮 市民：谷得太耐無得出去

【19:00】尖沙嘴今日（20日）重現人潮，不少市民外出「報復式消費」，有的一家大細，有的相約朋友，到傳統旺區吃喝玩樂。有市民透露，今日準備到久違了的戲院看電影，其中尖沙嘴K11 MUSEA戲院的中午場已爆滿；有學生亦笑言，疫情下學校停課，反而增加了消費開支，更把握機會趁周末連續兩日外出玩樂；更有市民坦言，目前街上人流適中「行得幾舒服」，而商場的為刺激消費推優惠，自己花約3,000多元購買名牌銀包後，獲商場派發消費券。

▼9月20日市況▼

+ 3 + 3 + 3

新冠肺炎｜11客確診 港龍吉隆坡抵港航班與印航 今起禁飛港兩周

【17:58】衞生署表示，港龍航空KA734從吉隆坡來港航班，前日（18日）有5名乘客確診；而印度航空營運的AI310航班，本月18日有6名乘客確診。兩航班因觸及防疫措施下，禁止飛機着陸香港的標準，港府已根據第599H章，禁止港龍從吉隆坡抵港航班，以及印度航空營運客機，由今日（20日）起至下月3日着陸本港。

新冠肺炎｜公院逐步恢復非緊急服務 亞博增設一千病床防疫情反彈

【16:41】醫院管理局行政總裁高拔陞今日（20日）在網誌提到，公院其他非緊急服務會逐步回復正常，正研究恢復非急症醫院探病安排的可行性，但強調須謹慎處理有關安排。目前鯉魚門社區隔離設施和亞洲博覧館社區治療設施，暫轉為備用，港府正爭取數星期內，在亞博額外配置約1,000張病床，而亞博旁空地的臨時醫院，則料於工程展開後4個月內完成。

新冠肺炎｜新增23宗確診大反彈？ 拆解沒有張竹君疫情記者會之謎

【16:30】衞生防護中心公布，本港今日（20日）新增23宗新冠肺炎確診個案，較昨日彈升近一倍。不過，新增個案當中，19宗屬於輪入個案，即曾於潛伏期身處外地，而餘下4宗個案，即與本地個案有流行病學關連，意味與本地有關的個都「有源頭」。截至今日凌晨，本港累計錄得5033宗個案。

今19宗輸入 5乘客上周從印度抵港後確診 梁子超：轉機存漏洞

【15:21】呼吸系統專科醫生梁子超指出，旅客從高風險地區登機前即使持有72小時核酸檢測陰性報告，但涉及第三地轉機或逗留後才來港，可能因航程長出現陰轉陽，承認現時本港轉機安排上存有漏洞，建議航空公司之間加強機制，追查旅客14日潛伏期內行程，才確保是否准許登機。

抗疫基金｜邱騰華稱旅遊業近一年無生意 冀捱過「最嚴寒的冬天」

【14:50】政府早前推出第三輪防疫抗疫措施，涉及240億元，當中有約45億元會支援23個受疫情重創行業，而持牌旅行代理商可按職員數目獲發津貼，意味大型旅行社可獲比前兩輪更多資助。商務及經濟發展局局長邱騰華在電視節目《講清講楚》指出，在眾多行業中，旅遊業影響最深，在防疫基金中，合共已三次協助他們。他又指，今次諮詢業界時，他們都認為按照比例發放資助，會使整個行業更易捱過困境。

新冠肺炎｜疫情減出行 港鐵本地線8月日均客量創兩鐵合併第二低

【14:08】港鐵公布今年8月份的乘客量，全月本地服務客量為約7,852萬人次，按年急跌四成，數字亦較前一個月減13.8%。另外，8月的港鐵本地服務平日的日均客量，創出今年第二低，同時亦刷新自2007年12月兩鐵合併以來的第二低紀錄，日均客量僅約278萬人次，數字僅比今年2月首波疫情爆發時略高。

新冠肺炎｜機電署助公立醫院改裝二線隔離病房 研發過濾器助通風

【14:03】發展局局長黃偉綸今日（20日）在網誌總結機電工程署在抗疫期間完成「多項不簡單的工作」，包括在一個月內協助7間醫院11個病房，合共約300張病床，改裝為「第二線隔離病房」、加強通風及抽氣設施等。

▼圖書館重開後 首個周日情況▼

【14:00】衞生防護中心指，新增的個案其中19宗曾於潛伏期身處外地，其餘與本地個案有流行病學關連；至今本港個案累計5,033宗，包括5, 032宗確診個案和一宗疑似個案。

圖書館重開首周末人流不多 爸爸：會先將書消毒 才放心交給兒子

【12:50】今日（20日）是圖書館重開後首個周末，記者早上到中央圖書館視察，館內人流未算特別多，平日爆滿的閱覽區亦有部分空位。有市民對圖書館重開感到高興，形容睇書為「精神糧食」；亦有家長帶同小朋友到圖書館，指圖書館關閉期間少了一個消遣的地方。



【11:33】消息指，本港今日增大概23宗確診個案

▼9月19日市況▼

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新冠肺炎｜食家質疑食肆員工不換手套不衞生 醫生指有消毒就足夠

【08:00】著名食家劉健威向《香港01》分享到餐廳用膳經歷，發現一麵店的職員「一對手套走天下」，同一手套又送食物、清潔執枱甚至搔頭，細問下得知其老闆一日只會分派兩對手套予員工，擔心有手套更不衛生。呼吸系統專科醫生梁子超解釋，食肆員用消毒藥水抹枱時，同時可為手套消毒，食客毋須太過擔心，亦不必以醫院標準要求食肆。

▼9月19日新增確診大廈餐廳▼

新冠肺炎｜本港確診宗數突破5000大關 八大互動圖表回顧三波疫情

【00:00】《香港01》回顧這5,010宗個案，發現當中四分三來自第三波，只有四分一來自第一及第二波；若按個案來源劃分，有75%屬本地感染，25%是輸入個案。三波疫情中，本港曾出現多個大型群組爆發，當中最多人感染的是「酒吧及樂隊群組」，共有103人染病；排名第二及第三的與工作場所有關，是「葵青貨櫃碼頭群組」及「Star Global直銷群組」。另外，本港至今累計有103名確診者死亡，當中95人屬於第三波疫情下的確診者，令本港死亡率由第三波前的0.6%大幅增至2.5%。

▼9月18日晚酒吧重開▼

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確診大廈食肆｜3感染源頭不明患者居海典居、友愛邨、西環永成樓

新冠肺炎｜今增13確診 港大公共衞生研究員染疫 曾研究滅活病毒

全民檢測｜觀塘區17萬人次檢測人數最多 屯門區為確診個案稱冠

新冠肺炎｜港大研究：患者病發12日後鼻咽無病毒 眼結膜仍呈陽性

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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限聚令｜九龍城茶餐廳一枱五人涉違防疫指引 負責人：驚要收告票

泳池重開首周末 泳客隔8個月「出山」暢泳 限聚令下開4人泳班

全民檢測｜陳肇始：計劃令市民抗拒程度減低 不應僅著重成本

張建宗：抗疫基金已動用2875億元屬史無前例 暫無意再推新保就業

新冠肺炎｜入境澳門檢測證明以採樣時間作準 港漢逾時過關被遣返

▼9月18日泳池重開▼

▼9月18日海洋公園重開▼