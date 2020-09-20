新冠肺炎・最新｜累計5010染疫　張竹君預告初步確診多為輸入個案

第三波新冠肺炎疫情持續，截至昨日（19日）凌晨，單日新增13宗確診，4宗為本地個案，其中3宗源頭不明，包括港大公共衞生學院研究員；累計確診人數突破5,000大關，至5,010人。張竹君預告有十多宗初步確診，多數為輸入個案。 當局預告會巡查食肆有無違反防疫措施，隨着疫情緩和、處所重開，周末商場、街頭、郊外均人頭湧湧，疫情會否反彈備受關注。

▼9月19日市況▼

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新冠肺炎｜食家質疑食肆員工不換手套不衞生 醫生指有消毒就足夠

【08:00】著名食家劉健威向《香港01》分享到餐廳用膳經歷，發現一麵店的職員「一對手套走天下」，同一手套又送食物、清潔執枱甚至搔頭，細問下得知其老闆一日只會分派兩對手套予員工，擔心有手套更不衛生。呼吸系統專科醫生梁子超解釋，食肆員用消毒藥水抹枱時，同時可為手套消毒，食客毋須太過擔心，亦不必以醫院標準要求食肆。

▼9月19日新增確診大廈餐廳▼

新冠肺炎｜本港確診宗數突破5000大關 八大互動圖表回顧三波疫情

【00:00】《香港01》回顧這5,010宗個案，發現當中四分三來自第三波，只有四分一來自第一及第二波；若按個案來源劃分，有75%屬本地感染，25%是輸入個案。三波疫情中，本港曾出現多個大型群組爆發，當中最多人感染的是「酒吧及樂隊群組」，共有103人染病；排名第二及第三的與工作場所有關，是「葵青貨櫃碼頭群組」及「Star Global直銷群組」。另外，本港至今累計有103名確診者死亡，當中95人屬於第三波疫情下的確診者，令本港死亡率由第三波前的0.6%大幅增至2.5%。

▼9月18日晚酒吧重開▼

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確診大廈食肆｜3感染源頭不明患者居海典居、友愛邨、西環永成樓

新冠肺炎｜今增13確診 港大公共衞生研究員染疫 曾研究滅活病毒

全民檢測｜觀塘區17萬人次檢測人數最多 屯門區為確診個案稱冠

新冠肺炎｜港大研究：患者病發12日後鼻咽無病毒 眼結膜仍呈陽性

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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限聚令｜九龍城茶餐廳一枱五人涉違防疫指引 負責人：驚要收告票

泳池重開首周末 泳客隔8個月「出山」暢泳 限聚令下開4人泳班

全民檢測｜陳肇始：計劃令市民抗拒程度減低 不應僅著重成本

張建宗：抗疫基金已動用2875億元屬史無前例 暫無意再推新保就業

新冠肺炎｜入境澳門檢測證明以採樣時間作準 港漢逾時過關被遣返

▼9月18日泳池重開▼

▼9月18日海洋公園重開▼