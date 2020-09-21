新冠肺炎．最新｜今增6宗確診創6天新低　染疫外傭曾往頌富街市

第三波新冠肺炎疫情持續般反覆，截至昨日（20日）凌晨，單日新增23宗確診，重返近兩周高位，當中4宗屬本地個案，全部均是「有源頭」。本港累計確診人數已突破5,000大關，至5,033人。 今日確診數字回落至個位數水平，增6宗個案。 日前確診的港大公共衛生學院實驗室28歲女研究員，其所在的實驗室內、已採集的37個環境樣本中，共14個樣本呈陽性反應，41名於實驗室工作的密切接觸者需要檢疫。

【16:59】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，今次疫情期間，捐血人數少於同期，每日希望逾500名香港市民，去紅十字會輸血服務中心捐血，最近每日只400左右，血包要謹慎使用，如果我們叫市民來捐血，都希望環境可做得好、清潔、做足防感染措施， 市民亦可網上預約，有效預算捐血市民行情，免人群聚集。

就北區醫院浪費了4包血漿，劉家獻指非常關注 ，已成立事故調查小組，如找到可以改善地方，可避免發生同類事件。

新冠肺炎｜港大確診女研究員 椅子病毒濃度最高 惟料已過感染期

【16:43】張竹君表示，港大實驗室工作28歲女研究助理確診，已請港大幫手在工作環境採樣本，共37個樣本，發現有些陽性，主要在她會在辦公室工作，都會入實驗室工作，入實驗室會跟世衞規例，在安全箱內做滅活病毒。女研究員的Ct value是30以上, 37左右。



陽性的環境樣本，包括她用過的椅、檯，電腦滑鼠都有陽性，她經過的地方如化驗所門柄，都有陽性樣本。衞生署向港大工作人員取了300多個樣本，曾去過6樓的人，全部都是陰性結果。

新冠肺炎｜增6人確診 天水圍菲傭感染源頭未明 每周到頌富街市

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，過去24小時新增6宗確診個案，2宗本地個案，其中1宗有關連個案，即#5038 、45歲男子是之前個案的家人，在檢疫中心確診。

另一宗無源頭個案＃5035為60歲女子，是菲傭，與僱主住天水圍天晴邨晴海樓，周末會去元朗馬田壆。她自己住一間房，9月18日起發病，9月16日潛伏及傳染期，去過天秀墟剪頭髮，幫她剪頭髮的人都要送去檢疫，另外她每周一兩次去頌富街市買餸。她的4名同住僱主須檢疫。

另有4宗輸入個案：

#5034 菲律賓返港外傭，9月19日乘 CX906抵港

#5036 外傭， 9月9日乘HX 782 ，為同批第10宗，之前13人一齊住馬尼拉宿舍

#5037 經埃塞俄比亞返港

#5039 菲律賓返港外傭，搭CX906，9月10返港

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時，有5名病人康復出院，至今累計 4717 及1名疑似確診病人出院。

截至今早9時，至今有 185名確診病人分別在醫管局17間醫院留醫

當中13人情況危殆、10人情況嚴重、其餘162人情況穩定。

截至今早9時，負壓病床數目是1158張，使用率51%

負壓病房數目是641間，使用率61%

新冠肺炎｜轉機印度旅客抵港後確診 工會：空勤不知旅客是否轉機



【13:18】港龍航空KA734航班本月18日從吉隆坡抵港，機上5名乘客確診新冠肺炎，患者均由印度經吉隆坡轉機，有醫生認為本港轉機安排上存有漏洞。有航空公司工會表示，機組人員不會知悉乘客的旅遊史，不清楚乘客是否轉機客，上機時也不會要求乘客再次展示其核酸檢測報告。

印度轉用抗原檢測 假陰性率65% 梁子超：入境應統一用核酸結果

【13:15】據外媒報道，印度政府上月大規模轉用抗原檢測，以大幅擴大檢測量，惟準確度成疑。香港呼吸系統專科醫生梁子超稱，抗原檢測的敏感度低，只能找出病毒量高的病人，無法找到隱形患者及病毒量低的患者。

【10:40】消息表示，今日本港新增大概6宗確診個案。

新冠肺炎｜許樹昌：若酒樓食肆無爆發 中秋限聚令有望放寬至6人

【10:28】中秋節將至，對於政府會否再放寬防疫措施。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（21日）在商台節目《在晴朗的一天出發》提到，相信政府會視乎疫情走勢，如沒有酒樓、食肆相關爆發、確診個案及不明來源比例不是太高，政府或於中秋節，將限聚令由4人放寬至6人。

保就業｜李兆波：兩期計劃多甩漏 可考慮調整 部分作失業援助金

【09:48】政府宣布推出第三輪防疫抗疫基金，涉240億元，較前兩輪金額大減。中大商學院高級講師李兆波在港台節目《千禧年代》中表示，兩期保就業計劃涉810億元，但形容推行時「多甩漏」，部分未受疫情影響的企業亦可申領資助。他認為如再推保就業，可調整只針對性推行，部分亦用作失業救濟金。

新冠肺炎｜梁子超：航空公司需做好把關 確保乘客持有效陰性報告

【08:56】近期輸入個案有上升趨勢，昨日（21日）新增23宗確診個案中，有19宗曾於潛伏期身處外地。呼吸系統科專科醫生梁子超今日（21日）在港台節目《千禧年代》中表示，認為無論乘客是轉機還是直航，航空公司應檢視他們是否持72小時有效陰性報告，停航安排亦是有需要，公司可檢視整個流程、檢測質素能否改善等問題，希望政策確實執行，有需要時進一步收緊停航措施。

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