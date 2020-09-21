新冠肺炎．最新｜消息：今日新增大概6宗確診　重回個位數水平

第三波新冠肺炎疫情持續般反覆，截至昨日（20日）凌晨，單日新增23宗確診，重返近兩周高位，當中4宗屬本地個案，全部均是「有源頭」。本港累計確診人數已突破5,000大關，至5,033人。今日確診數字則有望回落至個位數水平，消息指，今日大概新增6宗個案。 日前確診的港大公共衛生學院實驗室28歲女研究員，其所在的實驗室內、已採集的37個環境樣本中，共14個樣本呈陽性反應，41名於實驗室工作的密切接觸者需要檢疫。 隨着疫情緩和、處所重開，剛過去的周末，多區商場出現「報復式」消費；街頭及郊外亦人頭湧湧。

【10:40】消息表示，今日本港新增大概6宗確診個案。

新冠肺炎｜許樹昌：若酒樓食肆無爆發 中秋限聚令有望放寬至6人

【10:28】中秋節將至，對於政府會否再放寬防疫措施。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（21日）在商台節目《在晴朗的一天出發》提到，相信政府會視乎疫情走勢，如沒有酒樓、食肆相關爆發、確診個案及不明來源比例不是太高，政府或於中秋節，將限聚令由4人放寬至6人。

保就業｜李兆波：兩期計劃多甩漏 可考慮調整 部分作失業援助金

【09:48】政府宣布推出第三輪防疫抗疫基金，涉240億元，較前兩輪金額大減。中大商學院高級講師李兆波在港台節目《千禧年代》中表示，兩期保就業計劃涉810億元，但形容推行時「多甩漏」，部分未受疫情影響的企業亦可申領資助。他認為如再推保就業，可調整只針對性推行，部分亦用作失業救濟金。

新冠肺炎｜梁子超：航空公司需做好把關 確保乘客持有效陰性報告

【08:56】近期輸入個案有上升趨勢，昨日（21日）新增23宗確診個案中，有19宗曾於潛伏期身處外地。呼吸系統科專科醫生梁子超今日（21日）在港台節目《千禧年代》中表示，認為無論乘客是轉機還是直航，航空公司應檢視他們是否持72小時有效陰性報告，停航安排亦是有需要，公司可檢視整個流程、檢測質素能否改善等問題，希望政策確實執行，有需要時進一步收緊停航措施。

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