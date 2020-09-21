新冠肺炎．最新｜港大公共衞生學院41人檢疫　多個環境樣本呈陽性

第三波新冠肺炎疫情持續，截至昨日（20日）凌晨，單日新增23宗確診，當中4宗屬本地個案，全部均是「有源頭」。本港累計確診人數已突破5,000大關，至5,033人。日前確診的港大公共衛生學院實驗室28歲女研究員，其所在的實驗室內、已採集的37個環境樣本中，共14個樣本呈陽性反應，41名於實驗室工作的密切接觸者需要檢疫。

隨着疫情緩和、處所重開，剛過去的周末，多區商場出現「報復式」消費；街頭及郊外亦人頭湧湧。