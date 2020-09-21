關愛基金將向居港未滿7年人士發放一萬元 　周日起可申請

扶貧委員會轄下關愛基金今日（21日）公布「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃詳情，關愛基金專責小組主席羅致光表示，計劃於本周日起（27日)至今年12月31日可申請，涉及逾21億元，預計20萬3千人受惠；羅致光指，申領者須符合條件如：年滿18歲、來港定居、於2021年3月31 日前來港定居未夠7年，如持單程證、擁香港入境權、可無條件逗留、以受養人身份逗留等。 針對計劃，羅致光表示項目將外判予中國銀行作為推行代理銀行，協助推行計劃，而銀行會就每個成功申請項目收取150元費用，他又解釋直接選擇中銀而非招標，因其分行最多，若以招標處理，需時會較長。

扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席羅致光表示，為幫助低收入家庭的新來港定居成員更容易融入香港生活，補漏拾遺，將透過關愛基金發放每人一萬元的一次過津貼， 預計涉及21億3104萬，約20萬3千人受惠，合資格人士可於於9月27日周日起至今年12月31日分批作申請，相關項目將外判予中國銀行作推行代理人。

羅致光指，合資格申請「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」的人士，須於2021年3月31日前年滿18歲； 而且於2021年3月31日前來港定居未滿7年；持有單程證或擁香港入境權或可在港無條件逗留；或以受養人身份在港逗留。

分三階段申請 預計八周可處理及發放津貼

羅致光指，為免一開始排隊太多人，計劃會分3階段作安排，本周日先供1971年或前出生人士申請；10月11日起為1981年或之前出生人士申請； 10月25日可供所有合資格人申請，至今年底12月31日為止。為方便首日交表，可同時以網上及書面申請，他指，中銀17間分行亦會於首日開放，而且中銀亦會初步檢查每份申請才交秘書處審核， 秘書處會與部門比對資料，中銀及秘書處會抽查個案入息審查，約8周處理及發放津貼。

至於領取津貼的方法，羅致光指，可以銀行轉賬， 轉賬戶口不一定要中銀；亦可以抬頭支票或親身到代理銀行領取支票。

本港有多間不同銀行，直接以中銀作為代理人，做法亦有別於政府慣常招標，羅致光解釋目的希望將需時間縮短，所以無作招標，否則會需要數個月處理；而因中銀分行數目最多，只與一間銀行對接亦會較方便，因申請人要提交多證明文件，例如要交糧單, 銀行簿, 等等。他表示，代理會抽樣調查所有申請相關文件, 但會符合個人私隱條例，在適當時候刪除資料；由於所需資料較單單申請一萬元安排多，所以時間會較多，他指代理銀行每處理一成功個案會收取150元。

然而，局方會否抽查，羅致光說：「唔係好想直接畀一個公開答案，因涉及收入資料，會作詳細調查」他指，除了隨機抽樣，還有一個風險角度，「見到某啲資料會抽出來跟進，唔講百分比阻嚇性大啲。」