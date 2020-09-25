姊弟戀虐男案｜女被告有打菲傭前科　官指事主或信時間令人改變　

姊弟戀女方涉虐男友案在區院審訊時，控方案情一直顯示出女被告在兩人的關係中似是控制者的角色，男事主X則是服從的一方，女方更曾用風筒吹下體及滾水燙大腿等方式向X施虐，X亦不敢反抗。然而女被告在事主作供途中，亦有展顯露其「弱勢」一面，更在聆訊第三天透過她亦有自殘行為，要看私人的精神科醫生看是否仍適合訊，審訊最終未有受阻。女被告今(25日)被裁定4項傷人罪成，張官先還押被告到小欖索閱精神及心理等報告，亦透露女被告7年前已曾涉打菲傭被判罰款。 張官在判辭提到被告與事主X的關係，其中Ｘ多番受虐卻未有保護自己，看似不很合理，但張官認為，這是X的初戀，在他眼中他與被告的關係是「獨一無二」，更深信時間及努力會令被告改變，這或可解釋他為何一直未有保護自己或離開被告，惟最終這段情卻令他心碎。

麥曾涉打家傭案被判罰款

女被告麥凱晴(39歲)，原名麥嘉雯，她於2013年亦曾涉打菲傭案件而鬧上法庭。當時報稱無業的她，仍用舊名麥嘉雯，案情指她於同年2月27日清晨5時喝酒後回到位於九龍浪澄灣的寓所，並弄醒正熟睡的菲傭及要對方開工。女傭原本為被告家人工作，後來成了被告的家傭，兩人當天發生爭執。被告失控將菲傭打致頭血流，女傭入院後縫了5針。被告同年7月在觀塘法院認襲擊致他人身體受傷罪，並承諾會戒酒，最後被判罰5千元。

女被告麥凱晴（右）在聆訊第三天的開庭時，透過律師稱她曾服藥自殺要看私人醫生，暫委法官張天雁（左）批准，並稱若醫生認為被告有自殘傾向，或會考慮取消擔保及還押被告到小欖，被告翌日應訊後未再提自殘的事。（資料圖片）

自揭開審日服藥自殺

被告前年再涉虐打男友案而被捕，她事發時任保險經紀，被控有意圖而傷人、襲擊致造成身體傷害共5罪，指她於2018年5月至8月29日在跑馬地一單位內5度襲擊及惡意傷害32歲男事主X。

案件在開審至第三天，辯方律師甫開庭便向法官稱，被告在案件開審當天曾服藥自殺。故她會先向私人醫生求助，以決定其精神狀況是否適合審訊。法官同意先作押後案件，但指若麥的私人醫生認為被告有機會或跡象傷害自己，會考慮把被告收押在精神科治療中心。被告翌日準時回法庭應訊，而審訊自第四天起，聆訊便順利繼續。

X嚐初戀望時間與努力可改變

本案的事主X在30歲時在一次speed dating中認識大他7年的被告，之後相處的數個月中，卻遭被告多番虐待，包括用風筒吹下體至起水泡。張官在裁決書提到，在男事主X來說，他與被告的關係屬「獨一無二」，X雖然是大學一級榮譽畢業生，頭腦聰明，工作也不錯，惟他未嚐戀愛，不懂處理男女關係，至令他雖不認同麥的行為，也希望時間及努力可改善情況。

張官說，俗語有云「初戀是最美好」，被告令X初嚐戀愛滋味，很可惜，被告也令他首次經歷切膚之痛，X受虐也沒有向他人透露或求醫，因為他不想被告惹上麻煩。然而墮入愛河雖讓人如痴如醉，但伴隨而來的卻是心碎，爭拗也很容易變得一發不可收拾，這或解釋到為何X被虐時沒有保護自己或與被告分手，因他相信被告會履行諾言作出改變。

女被告與事主X由相識到報警收場的經過(請看下圖)

+ 8 + 8 + 8

X應要求作結紮手術

然而這姊弟戀的關係卻並不尋常，男事主X的供詞中，處處可見被告似是個十分強勢的女友，X承認他與被告有進行性虐待，但其實他並沒有此僻好，他又曾遭被告用工具夾乳頭及陽具，並拍下照片。

X又稱若他未能滿足麥的性需要，被告會以按摩棒當性玩具。X又稱，被告迷信子女將不會孝順而不打算生育，但又不愛性交時使用安全套，為減低其懷孕的風險，要求X作結紮手術，而X最終亦有跟從。

未用送贈的藍牙耳機被罰自摑

X又提及，麥曾在外地公幹期間，發現他未有使用麥送的藍牙耳機和手錶，要X自摑，X最終亦拍下自摑10次的片段傳給麥。X亦透露，麥曾稱送生日禮物給他，就是在X在身上紋有麥的名字及天使。被問到為何不反抗，X多番強調是因為他對被告的愛。

不介意X性能力弱

被告自辯時卻指二人關係並非這麼「強弱懸殊」，相反她對事主X的弱點亦十分包容和體量，她直言和X的性關係並不理想，更稱：「幾乎無滿足過。」但她說並不介意，又說：「做唔到咪做唔到囉。」反稱是X自尊心強，覺得自己「好無用」。她又否認性需求大，並說：「如果我性需要咁強，唔會搵X（事主）先生，唔會要佢做我未來老公。」麥又指，其實是X有特殊性僻好，指他喜歡嗅東西及迷戀女性的腳。

反指事主用風筒吹自己下體

被告承認二人因為買樓的事而不和，但她沒因此而毆打X，反而是X向她道歉時「撼頭埋牆」自殘。之後二人打算性交時，但X的陽具很快變軟，他便走到浴室，全身赤裸用風筒吹自己的陽具，又稱曾上網看過台灣的報章，得知用風筒吹會有熱漲冷縮的效果，被告見狀即時制止X的行為。

不吃辣故家中不會有辣椒醬

被告又稱，二人後來再因買樓事宜吵架後，發現X坐在客廳並只身穿內褲，心口有多個橫紋。此外，客廳的地下亦有一灘水，旁邊亦有剪刀和水煲。被告否認曾經襲擊X，也未曾將辣椒油塗在X身上的傷口，更稱她和X都不吃辣，家中怎會有辣椒油，反指X說：「我直情覺得佢寫緊小說。」

指X想模仿王鋒戀

對於要X在身上紋她名字一事，被告指這是X稱送她的禮物，以印證兩人的愛情，又指X稱藝人王菲和謝霆鋒都有就該段感情紋身，王謝二人亦是姐弟戀，事主X認為王菲和謝霆鋒的感情很澎湃，因此想模仿。被告更自行為X索取精神科報告，並指其醫生雖未有見過X，聽過被告的描述，推斷出X或有精神問題及焦慮症狀，故作出自殘行為。

被告麥凱晴稱事主X曾稱覺藝人王菲及謝霆鋒的姊弟戀很澎湃。(資料圖片)

X願在健康上為被告犧牲

雖然被告在審訊中已盡量展示她與事主X的關係非這樣傾斜，惟張官卻拿出多個證供作解釋，如X為了被告而結紮，顯示了他對被告的愛，願意為被告而在自己的健康作出犧牲，亦顯示被告易怒，感到不快時便會暴力對待X。

種種證據顯示被告性需求大

對於被告力陳她深愛X，但多項事件顯示她非全心全意，例如被告從沒將家中鎖匙給予X、沒阻X「自殘」等等。此外，被告自認曾在加拿大玩SM，也想在香港做同樣的事，只是香港人太保守，她帶X求醫時曾問醫生「（X下體）唔知幾時用得」，種種證據顯示她有異常的性需求，她喜愛SM的性癖，引證了X指稱被虐的版本。

拒還50萬給X可見被告貪婪

被告與X交往期間，曾要X賣掉股票，並要X把所得50萬交她保管，惟二人分手後，被告沒有把錢歸還。張官說，被告並無任何原因再保管X的錢，她明知這對X來說是一筆巨款，這或會令他無法買樓，被告卻以或會觸犯洗黑錢罪，及X把錢給她是為討好被告的父親等理由作解釋。張官認為，被告之說只是掩飾她的貪婪及對X的漠不關心。

風筒吹下體增血液循說法離奇

對於被告稱X用風筒吹下體增強血液循環的說法，張官更指說法離奇，並反駁稱被告已要求X食偉哥，X沒可能不先選用服藥的方法解決。

被告開審初期，曾透過辯方律師作投訴，聲稱遭事主的親友指罵。法官亦有在庭上警告麥和事主的家人，不要干預審訊。被告將於10月16日接受判刑。

案件編號：DCCC 1193/2018