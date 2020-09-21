新冠肺炎｜增6人確診　天水圍菲傭感染源頭未明　每周到頌富街市

第三波新冠肺炎疫情持續反覆。衞生署衞生防護中心今日（21日）公佈，本港新增6宗確診個案，當中4宗是輸入個案。 衞生防護中心說，本港有一宗源頭不明個案，患者是60歲菲傭，與僱主一家同住天水圍天晴邨晴海樓，周末會到元朗馬田壆單位居住，但至今仍未能掌握其確實住址。她僭伏期曾到天秀墟剪頭髮，每周都會頌富街市買菜一至兩次。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（盧翊銘攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截‌至‌今‌日‌凌‌晨‌零‌時‌ ，共錄得6宗個案，個案編號是5034至5039，當中四宗是輸入個案，兩宗是本地個案。

四宗輸入個案 三宗是菲傭

張指，在4宗輸入個案中，有3宗均由菲律賓來港，全部都是外傭。其中一宗是9月9日來港的外傭（#5034），她當日乘搭HX782航班，與早前已確診的外傭一同來港，至今已是第10宗個案；另外一宗則由非洲國家多哥到港（#5037），在9月10日經埃塞俄比亞回港。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

+ 10 + 10 + 10

60歲外傭周末到馬田壆居住 要與他人共用廁所

在兩宗的本地個案，有一宗與早前個案有關連。張竹君說，患者是45歲男性（#5038），在檢疫中心確診。

另有一宗源頭不明個案，患者是60歲菲傭（#5035），與僱主一家同住天水圍天晴邨晴海樓，其家人需要檢疫。張竹君說，該菲傭周末會到元朗馬田壆單位居住，雖然自己一間房，但要與他人共用廁所，她暫未能說明其確實地點，警察曾上門，但發現未能找到該址，故正與她及僱主了解中，「佢識去唔識講。」

張竹君又說，該名患者在9月18日發病，僭伏期9月16日曾到天秀墟剪頭髮，理髮師需要檢疫。另外，她每周會有一至兩次到頌富街市買菜，而該街市早前有數位確診者到訪，暫未知個案之間的關係，但會派發樣本瓶予檔販。