休班警涉藏毒案　屯門中心交收K仔　遇情報科探員監視與截查

休班男警去年2月涉在新屯門中心交收毒品後被同袍截查，並疑被搜出俗稱K仔的氯胺酮。他與一女子分別否認管有危險藥物及販運危險藥物罪，案件今（31日）在屯門裁判法院開審。刑事情報科男警員供稱，當日在附近高4至5樓的平台，以10倍放大倍率的望遠鏡監視，目賭休班警在地下把紙幣大小的紙張交給一男子，其後「拍一拍手」期間就從對方接過一小包東西。

男被告陳天賜（47歲）及女被告阮嘉欣，分別被控一項管有危險藥物罪及一項販運危險藥物罪。控罪指，兩人去年2月21日在新屯門中心3座地下犯案，涉及1.13克氯胺酮粉末。據報道，一名47歲男警早前患上新冠肺炎，他去年2月因涉嫌藏毒，於同年8月被起訴。

被告陳天賜被控一項藏毒罪名。(林樂兒攝)

見休班警吸煙按手機

刑事情報科男警員在屏風後作供。他稱當日奉上司指示，到場監視毒品交易，看到休班警在新屯門中心6座外吸煙、按手機，其後一對男女在該處從的士下車，行近休班警。休班警從右邊褲袋取出紙狀物交予下車的男子，對方則把細小的物件交去休班警的右手，該男隨後再把一些紙張分給休班警及女子。

用放大倍率10倍望遠鏡觀察

作供警員補充，他當時在附近的富健花園平台監察，離地面4至5層樓高。辯方盤問其望遠鏡的功能，警員表示該望遠鏡放大倍率為10倍。辯方追問如何得知涉案紙張約為2吋乘3吋，警員就稱透過望遠鏡看到被告握在手掌，故此如此估計。他承認書面口供未有提及望遠鏡，指自己當時無寫清楚。

女被告阮嘉欣被控一項販毒罪。(林樂兒攝)

被告如握手般把紙交予一男

庭上播出涉案的閉路電視錄影，警員稱鏡頭拍不到交收經過，但他確有目擊到交收的動作，重申休班警先如握手般把紙張交予男子，對方再把一小件物件放到休班警的掌心。辯方質疑所謂交收只是「兩隻手拍一拍」，警員則回答：「毒品嘅交易唔使好耐。」他同意當時不肯定交易的紙張及細小的物件就是鈔票及毒品，故錄口供時也無明言，但堅稱目賭交收的動作。

女被告在商場遊戲中心被捕

控方隨後再傳召兩名刑事情報科警員。女警與首名作供的警員均指，兩名被告之間沒有交流。她稱男被告其後行往3座，入升降機後被便衣警截停；女被告及另一男子則行去另一座。負責跟蹤的男警則謂，女被告與該男子之後現身新屯門中心商場的遊戲中心，被警方拘捕。他形容兩人親近並有拖手，似是情侶。

審訊明續。

案件編號：TMCC1769、TMCC2442/2019