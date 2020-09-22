新冠肺炎．最新｜今增8宗確診　5人由印度返港　本地佔3宗

第三波新冠肺炎疫情持續反覆，本港累計確診人數增至5,039人。近日本港主要新增個案由外地疫區輸入，不過多宗都是在酒店檢疫後期第二度病毒檢測時確診，而非在入境時發現，對社區威脅不小。昨半日初步確診少於10宗。 上周五（18日）生效的防疫社交距離措施，包括食肆可營業至午夜、酒吧和卡拉OK可重開、主題公園恢復營業等，將於本周四午夜屆滿。 特首林鄭月娥今日在出席行政會議前公布，限聚令人數，令每枱食客可維持上限4人等措施，直至下周四（10月1日）中秋節。

【14:32】衞生署衞生防護中心公布，截至9月22日零時零分，中心正調查8宗新增新型冠狀病毒確診個案，至今本港個案累計5 047宗（包括5 046宗確診個案和一宗疑似個案）。



新增的個案其中5人由印度返港，其餘與本地個案有流行病學關連。

新冠肺炎｜迪士尼樂園9月25日重開 每周開放5天逢周二、四暫停

【12:02】香港迪士尼樂園將於9月25日重開。重開初期，樂園將會實施一星期營運五天的安排，逢星期二和四 (公眾假期及香港迪士尼指定特別日子除外) 會暫停開放，直至另行通知。

【11:36】消息指，今天新增大概9宗確診個案。



【11:30】運輸署表示，第一階段面授課堂明日（9月23日）恢復，中學的中一、中五及中六級、小學的小一、小五及小六級，以及幼稚園的高班（K3）學生將回校上課，預計交通會比較繁忙，學生應預早出門，以免延誤上學時間。



新冠肺炎｜林鄭：各防疫措施延長多七日 至10月1日中秋、國慶

【10:15】特首林鄭月娥，政府決定星期四午夜屆滿的現有防疫措施延長7天，至10月1日，即中秋、國慶當日，包括食肆堂食限坐最多4人一枱，營業至午夜12時；限聚令維持4人等。

對於由風險較高的指定地區抵港人士，需先提供72小時內檢測陰性證明，及在港預訂隔離酒店的確認書，否則拒絕登機，10個指定地區包括印尼、印度及美國等，衞生防護中心正審視其他地區是否有此需要。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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確診大廈食肆｜天水圍感染源頭未明菲傭曾到頌富、天秀及天一商城

【00:00】衞生署今日（21日）公布增6宗新型肺炎確診個案，當中兩宗屬本地個案，另四宗由外地輸入。其中一宗源頭未明的本地個案，患者是一名60歲、住在天水圍天晴邨的菲傭。衞生防護中心晚上公布其行蹤，她除了曾到T Town（前稱頌富商場）及天秀墟外，亦到過天一商城。

輸入個案方面，有兩人均於檢疫期間第二次化驗樣本時對病毒呈陽性，中心公布他們分別入住「頤庭酒店銅鑼灣」及「華麗銅鑼灣酒店」。

↓↓本周日多區出現「報復式消費」人潮↓↓

昨日總覽：新冠肺炎．9.21｜今增6宗確診創6天新低 染疫外傭曾往頌富街市

新冠肺炎｜許樹昌：若酒樓食肆無爆發 中秋限聚令有望放寬至6人

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▼復課指引▼