抗疫基金3.0｜活動演藝聯盟稱欠資助　馬逢國感觸落淚

本港新冠肺炎疫情持續，政府早前推出新一輪「防疫抗疫基金3.0」，當中涉及3,100萬元資助4,100名藝術自由工作者及76間流行音樂會表演公司。 香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟及體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國今日（22日）召開記者會，指疫情至今本港現場表演活動停擺，千多間活動及演藝製作公司、過萬從業員生計受打擊。聯盟批評政府有漏網之魚，「係點揀選受資助？」促擴大受助範圍；馬逢國談及業界苦況時突然哽咽落淚，又透露曾有政府官員指，「搞唔掂可以申請綜援」，予人涼薄之感。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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聯盟指出，「抗疫基金3.0」只有3,100萬元資助業界，而且僅涉及4,100名藝術自由工作者及76間流行音樂會表演公司，未能惠及現場活動及演藝製作公司，和一班台前幕後及自由工作表演者，因此向政府提出4項建議：

一，將針對部份藝術自由工作者的資助擴闊至所有表演藝術自由工作者也能受惠

二，將只是針對音樂會表演公司的資助擴闊至各類型表演公司

三，盡快放寬表演場地入場觀眾限制

四，待疫情緩和後，向活動主辦者提供場租資助，刺激活動復辦，即使對象是本地觀眾也可獲資助。

聯盟召集人朱仲賢表示，疫情至今業界出現裁員及結業，批評政資視若無睹，同時質疑政府3,100萬元資助是如何揀選受惠人士，數目不足業界10%。

朱又指出，雖然近期表演節目轉向網上製作，但與現場收入不同，所需的後台人員又不同，聯盟早前曾進行調查，40%僱主在未來3至6個月計劃倒閉，情況令人憂慮。

魔術師：可能要轉行送外賣

魔術師譚永銓表示，業內有約400人，但未被政府注意，多次資助下都沒有受惠，有同業要改用導師身份才獲得資助。魔術師甄澤權指出，2月至今工作停頓，曾一度考慮過轉行做生意解困，希望政府盡快放寬表演限制。魔術師Harry哥哥王者匡亦稱，他不少學生在沒收入下，改為送外賣或搬運。

舞台燈光代表莫先生稱，網上節目表演對行內並沒得益，加上亞博館改為社區治療中心，未來表演場地可能減少，加上行內有不少散工被逼轉行，擔心將來放寬表現會人手不足。莫又指，有行家早前向銀行借錢購置器材，現在零收入下還要每月還款，相當吃力。

舞台煙火代表胡先生指，演唱會及維港煙花等表演暫停，不少煙火需要銷毀，造成損失。胡指操控煙須領煙花牌，每次表演都要登記，質疑「政府無理由搵唔到我哋呢班人」。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國談及業界苦況時突然哽咽，一度用紙巾拭淚。（高仲明攝）

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，早前曾約見政務司司長張建宗，遞交業界20多項建議，惟最終僅有1項少部份落實，形容十分可惜。

馬逢國哽咽：自己好似夜青社工

馬又表示，原預計今年立法會會期結結束後可以暑假休息，惟遇到疫情及業界求助，「係我最忙的暑假」，馬談及業界苦況時突然哽咽，一度用紙巾拭淚，形容自己「好似一個夜青社工，找出有困難青年給予援手，但應是政府去做」。

馬又表示，張建宗曾稱希望無受資助界別「識大體」，對此感到難受，反問是否指業界是「大體老師」。馬續指，曾有政府有官員明言如撐不下去可以申請綜援，「係好涼薄」，馬其後解釋，是不希望政府予人有涼薄之感。