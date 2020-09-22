施政報告｜七環團促政府擴展「中央收膠」　把握時機重推垃圾徵費

新一份《施政報告》將於下月14日出爐，七個環保團體今日（22日）發表減廢回收政策立場書，促請政府重推垃圾徵費草案，認真考慮及吸納公眾和議員對草案提出的建議，並作出修改，讓草案完成三讀審議通過，令拖延15年的垃圾徵費於明年落實執行。

垃圾徵費討論多年，但該草案在法案委員會經歷16次會議仍未能表決，被迫終止審議。七個環團在減廢回收政策立場書指出，環境局於2013年提出《資源循環藍圖 2013-2022》，原本預期於2022年，將人均廢物棄置量減四成，降至0.8公斤，但按現時的減廢進程，相關目標根本是「痴人說夢」。環團認為，若垃圾徵費仍遲遲未能上馬，距離當局的減廢目標只會越來越遠。環團期望特首及相關政策官員「勿打退堂鼓」，把握2022年任期結束前的所有政策時機，重推垃圾徵費政策草案。

目前「中央收膠」計劃局限於三區，環團亦期望政府在任期結束前，盡快將計劃擴展至全港18區，並向市民公布具體時間表，讓市民共同監察。

環團又認為，垃圾徵費有如一列火車的火車頭，提供經濟誘因推動減廢，並鼓勵市民和商界積極回收，再配合「中央收膠」加強回收效能，才是根治垃圾飈升的正確方向。環團又期望《施政報告》推動更多環保政策，包括落實飲品(即棄)容器的生產者責任制、規管發泡膠等即棄餐具及包裝，及規管超市過度包裝。