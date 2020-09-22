地盤工向警車掟雪糕筒罪成　官稱須判阻嚇性刑罰　判囚7個月

一名地盤工在去年萬聖節的示威中向警車掟雪糕筒，致汽車泵把出現3道刮痕，他早前被裁定刑事毀壞罪成。裁判官今（22日）判刑時指，被告明知警車上有人，但仍蓄意作出涉案行為，危害他人安全，也令尾隨車輛要即時停車，被告行為亦引致現場人士起哄，令警員要作出戒備，需要判阻嚇性刑罰，他終被判監7個月。

被告黃兆昌（38歲）被控於去年10月31日，在旺角砵蘭街與運動場道交界損壞警車。

辯方今進一步求情指，被告不時自發參加義工，包括幫助長者修理電器、陪他們到醫院應診等，而他在還押期間已反省，及對事件感到後悔。

裁判官劉綺雲指控罪嚴重，雖然損壞輕微，但事發時警車正在行駛中，被告明知車上有人，但仍蓄意作出涉案行為，他應預料到其行為會令車上的人躲避或停車，危害他們的安全。而且警車後有車輛尾隨，被告的行為也致尾隨車輛要即時停車，以避免碰撞，同時危害他們的安全。

劉官斥被告罔顧他人安全，加上現場有示威者堵路，被告行為或會激發其他人的情緒，繼而引致衝突。實際上，被告行為令現場人士起哄，車上警員要進行戒備，所幸事件沒引致人命傷亡，考慮到被告初犯、有悔意、熱心助人，酌量減刑2個月。

案件編號：WKCC4632/2019