新冠肺炎．最新｜消息：今日新增大概3宗確診個案

第三波新冠肺炎疫情持續，本港累計確診人數增至5,047人，昨天（22日）新增8宗確診個案，當中5人由印度返港，另外3人和早前個案相關。屯門醫院一名4歲男童昨晚初步確診，據了解他的家傭是確診患者。 特首林鄭月娥昨天公布限聚令人數和每枱食客上限為4人等措施，將延長至下周四（10月1日），即國慶、中秋節當天，食衞局今日公布詳情。近日歐洲疫情反彈，醫學界憂慮輸入個案再掀起本地爆發，促當局加強監察從疫區回港居民的檢疫。

【10:55】消息指，本港今日新增大概3宗確診個案，是連續3日重回單位數。

【10:00】運輸署表示，今日第一階段恢復面授課堂首日，上午交通大致暢順。運輸署緊急事故交通協調中心（協調中心）一直密切監察交通及公共運輸服務情況，運輸署今晨亦派員到全港各主要公共運輸接駁點和學校區實地監察，向協調中心匯報最新情況，在有需要時安排加強公共運輸服務，或通知警方協助疏導交通。

第二階段面授課堂將於9月29日恢復，中學的中二至中四級、小學的小二至小四級，以及幼稚園的幼兒班及低班（K1及K2）學生將回校上課。

運輸署提醒學生要預留充裕的交通時間往返學校，並注意道路安全。居於離島區或就讀離島區學校的學生應盡早了解清楚要乘搭的渡輪航線班次、船種及航程時間。同時，由於學校區域交通可能較繁忙，駕駛人士應盡量避免駛經這些區域。

+ 3 + 3 + 3

【08:00】本港今日起分階段恢復面授課堂，早前有確診個案的屯門五邑鄒振猷學校，今日亦如常復課。

復課｜學生染疫屯門五邑鄒振猷學校餘下師生全陰性 如期返校面授

昨日總覽：新冠肺炎．9.22｜輸入個案持續高企 屯門醫院4歲男童初確診

新冠肺炎｜屯門醫院4歲男童初步確診 同房10病童須隔離

新冠肺炎丨確診港大研究員坐椅驗出病毒 消息：日常於座位用膳

新冠肺炎｜今新增8宗確診 3宗本地相關 5人印度抵港包括1海員

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

+ 10 + 10 + 10

中秋節限聚令｜酒樓臨急變陣推4人餐 旺角迎囍8人一枱中間放隔板

新冠肺炎｜迪士尼樂園9月25日重開 每周開放5天逢周二、四暫停

新冠肺炎｜醫管局參與興建臨時醫院 接收自理力較佳患者

新冠肺炎｜醫管局月底逐步增非緊急服務 周末加開手術、檢查時段

▼復課指引▼