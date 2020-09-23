新冠肺炎．最新｜深水埗83歲女患者離世　本港累計104人染疫亡

第三波新冠肺炎疫情持續，本港累計確診人數增至5,047人，昨天（22日）新增8宗確診個案，當中5人由印度返港，另外3人和早前個案相關。屯門醫院一名4歲男童昨晚初步確診，據了解他的家傭是確診患者。 食物及衞生局公布，限聚令人數和每枱食客上限為4人等措施，將延長至下周四（10月1日），即中秋節日。 衞生署公布，今日新增3宗新型肺炎確診個案，是連續3天維持單位數，無不明源頭個案；本港累計有5050宗個案，包括一宗疑似個案。

【18:05】瑪嘉烈醫院發言人公布，一名確診新型冠狀病毒病人今日離世。



一名83歲有長期病患的女病人（個案編號：2481），7月23日因發燒入住明愛醫院，其後確診新型肺炎，並於7月24日轉送至瑪嘉烈醫院接受進一步治療。病人治療期間病情持續惡化，延至今日下午一時零六分離世。



至今共有103名確診病人於公立醫院離世，以及一名患者於家中離世，累計104人染疫亡。

新冠肺炎｜政府刊憲延長寬減收費以支援各界 料收入減少20.4億元

【15:55】政府宣布將於9月25日刊憲，延長豁免或寬減收費措施，以繼續支援商界及減輕市民在面對2019冠狀病毒病疫情影響下的財政負擔。

政府估算，豁免收費措施將令當局減少合共20.48億元收入，當中以豁免「已登記商用車輛牌照費用」的金額最高，涉及的收入為5.4億元。大部份措施會於今年10月1日起實施，而個別措施會於現時措施寬免期完結後陸續生效。

↓↓直至10.1中秋節 維持食肆4人一枱↓↓

新冠肺炎︱今增3宗確診 兩宗本地個案 4歲男童居屯門建生邨

【14:11】衞生防護中心公布，今新增3宗確診，一人英國抵港，另外2宗屬本地個案，截至今日本港累計5 050宗（包括5 049宗確診個案和一宗疑似個案）。

#5048是41歲女子，由英國抵港，屬輸入個案。

#5049為4歲男童，9月19日發病，住屯門建生邨泰生樓。與之前本地個案相關。

#5050為64歲女子，9月19日發病，住紅磡福年新樓Ａ座。與之前本地個案相關。

▼9月23日學校復課情況▼

限聚令｜限聚令、限桌令延長7天 10月1日娛樂場所恢復有觀眾表演

【12:31】政府今日（23日）宣布，會大致上維持現行的社交距離措施，包括限聚令、口罩令及食肆4人一桌的限桌令將會維持，有限期將為期7天，延續至10月1日。食物及衞生局發言人表示，儘管希望讓社會恢復一定程度社交及經濟活動，但為要持續減低病毒在社區傳播風險避免疫情反彈，將無法讓社交距離措施，大幅度放寬至在6月時的寬鬆程度。

不過本周五（25日）起，有關桌球館、公眾保齡球場及淋浴設施的開放安排，會稍為調整。由10月1日起，部分公眾娛樂場所可在根據最新規定及限制，並採取充足防疫措施的情況下，恢復有現場觀眾的表演。

【10:55】消息指，本港今日新增大概3宗確診個案，是連續3日重回單位數。

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保就業二期｜百佳派3200萬現金券回贈 毋須先消費 抽獎形式發放

【10:00】政府要求兩大超市申請第二期保就業計劃後回饋社會，百佳及惠康昨日（22日）公布方案。屈臣氏集團首席營運總監倪文玲今日在港台節目《千禧年代》透露，除了向基層發放4,000萬現金食物券，亦計劃將3,200萬用作市民大眾亦可得到的現金券，市民毋須先消費，以抽獎形式發放，將進一步公布詳情。

百佳表示，「誠心賞你」大抽獎尚在籌備當中，將於10月公佈詳情。另外，有關回饋員工方面，百佳會將於12月底前發放特別獎勵。

【10:00】運輸署表示，今日第一階段恢復面授課堂首日，上午交通大致暢順。運輸署緊急事故交通協調中心（協調中心）一直密切監察交通及公共運輸服務情況，運輸署今晨亦派員到全港各主要公共運輸接駁點和學校區實地監察，向協調中心匯報最新情況，在有需要時安排加強公共運輸服務，或通知警方協助疏導交通。

第二階段面授課堂將於9月29日恢復，中學的中二至中四級、小學的小二至小四級，以及幼稚園的幼兒班及低班（K1及K2）學生將回校上課。

運輸署提醒學生要預留充裕的交通時間往返學校，並注意道路安全。居於離島區或就讀離島區學校的學生應盡早了解清楚要乘搭的渡輪航線班次、船種及航程時間。同時，由於學校區域交通可能較繁忙，駕駛人士應盡量避免駛經這些區域。

復課｜學生染疫屯門五邑鄒振猷學校餘下師生全陰性 如期返校面授

【08:00】本港今日起分階段恢復面授課堂，早前有確診個案的屯門五邑鄒振猷學校，今日亦如常復課。

昨日總覽：新冠肺炎．9.22｜輸入個案持續高企 屯門醫院4歲男童初確診

新冠肺炎｜屯門醫院4歲男童初步確診 同房10病童須隔離

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▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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▼復課指引▼