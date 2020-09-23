保就業二期｜百佳派3200萬現金券回贈　毋須先消費　抽獎形式發放

政府要求兩大超市申請第二期保就業計劃後回饋社會，百佳及惠康昨日（22日）公布方案。屈臣氏集團首席營運總監倪文玲今日（23日）在港台節目《千禧年代》透露，除了向基層發放4,000萬現金食物券，亦計劃將3,200萬用作市民大眾亦可得到的現金券，市民毋須先消費，以抽獎形式發放，將進一步公布詳情。 百佳表示，「誠心賞你」大抽獎尚在籌備當中，將於10月公佈詳情。另外，有關回饋員工方面，百佳會將於12月底前發放特別獎勵。

倪文玲指，市民不需要在百佳消費，亦有機會取得，抽獎會以上網、電話登記進行，細節仍在安排中。她表示，曾有聲音指包括期望百佳直接提供折扣，企業亦有向政府提議過多個方案，但政府仍然「唔收貨」，故最後想出現金券的方式，讓大眾受惠。



在登記個人資料方面，她指現時需要電話號碼、身份證號碼4位數字兩項資料，作聯絡及身份核對的方法，「最簡單、透明度最高，又可以計到數，又可以任何人都有機會嘅方法。」

百佳指，將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元現金食物券，預計受惠人數逾廿萬。(資料圖片)

百佳昨日表示，早前已申請第二期保就業計劃，而所遞交惠及弱勢社群的建議書亦已獲得政府接納，故將於10月初向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元的現金食物券，預計受惠人數逾20萬，總值超過4,000萬元。20間社福機構將協助百佳分發現金食物券，現金食物券毋需申請，社福機構將評估其服務對象的需要。倪文玲今日進一步解釋申請資格，現時申領綜援、書簿津貼、車船津貼的低收入家庭，及申領高齡津貼的長者及傷殘津貼受助人都合資格，料10月可以完成派發。



被問及如何避免重疊領取情況，及確保落到有需要人士手中，她指領取者需登記姓名，公司會設立數據庫，如發現名字重疊，會再了解情況。其中一間合作社福機構惜食堂副行政總裁李凌君指，一旦收到現金券後，便會發放給現有服務使用者，他們申請服務前已做了審批程序，亦有社工團隊與申請者進行面談，了解其家庭情況，如有需要人士想領取，亦可致電到機構查詢。

港府第2期「保就業」計劃，惠康獲批1.8億元補貼。(資料圖片)

議員關注私隱問題



立法會議員鄭泳舜認為，對大抽獎做法感到歡迎，但關注當中的私隱問題，如計劃完結後如何處理。對於兩間超市的回饋方案，他認為「未收貨」，回贈金額仍是太少，兩間超市在兩輪保就業計劃中，獲得約6億資助，但現時回贈分案亦不足兩億，認為應全數回贈市民，或與大型物管公司要求一樣，至少回贈8成。他又提到，惠康承諾未來6個月超過300款日常必需品不加價，認為百佳應「睇齊」，作出相同承諾。

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百佳：10月公布抽獎詳情



百佳表示，根據政府要求，超市回饋金額不應少於其在「保就業」第二期計劃下獲批的工資補貼額50%，另外受惠對象應主要為弱勢社群、其次為顧客。按政府指引，超市需要向市民提供無附加條件的回饋方案，當中不可以涉及購物和會員優惠，遂推出「誠心賞你」大抽獎，市民不用到百佳消費，亦可直接登記抽獎，只需以電話或網上登記簡單資料，便有機會獲超市禮券，總值3,200萬。計劃尚在籌備當中，將於10月公佈詳情。另外，有關回饋員工方面，百佳會將於12月底前發放特別獎勵。