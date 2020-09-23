黃之鋒不滿參選區議員被DQ　求司法覆核　官指錯用程序佢受理

黃之鋒去年參加區議會選舉被裁定提名無效，他不服選舉主任決定提司法覆核，並指他已回覆選舉主任表明不支持港獨；政府方則指選舉主任有權核實，參選人是否真誠擁護《基本法》。他早前在高等法院申請覆核許可，法庭今（23日）下頒判詞，指黃應透過選舉呈請的方式提出申請，惟黃因不想影響林浩波的當選資格而要求司法覆核，法官認為是錯用程序，故拒受其理案件。

黃之鋒接過裁決後在庭外表示，對法庭裁決遺憾，質疑法庭是否對選舉主任濫權、權力過大等視而不見，他會與律師商討後再決定是否上訴。

黃之鋒在庭外稱對裁決感遺憾。（李慧娜攝）

申請人為黃之鋒，答辯人為律政司及海怡西選區的選舉主任。

黃的代表律師在申請覆核許可時稱，黃已回應選舉主任他不支持香港獨立，但仍遭「DQ」，質疑選舉主任有何基礎，指控黃不誠實；政府的代表卻反駁稱，區議會的參選人簽署擁護《基本法》及效忠香港特別行政區的聲明後，不能表裏不一，選舉主任有權核實。

另外，黃又指他想挑戰選舉主任的做法是否合法，故未有依一般程序申請選舉呈請，亦不想影響選舉結果。但政府方指，黃是想避免一旦勝訟，會令當選區議員的好友失去議席，但法庭無酌情權不推翻選舉結果。

官指黃用錯法律程序

黃曾爭議，若他不可以透過司法覆核挑戰選舉主任決定，便會侵犯了其訴訟權。法官周家明在判詞指，法庭不讓黃之鋒透過司法覆核挑戰決定，並不會侵害其參選權，或其表達自由，因為黃其實可以透過選舉呈請挑戰選舉主任的決定。而黃不想影響林浩波的當選結果，與其訴訟權是否被侵犯無關。

由於黃之鋒採納了錯誤的法律程序挑戰選舉主任決定，所以法庭拒絕受理，並要他支付政府方訟費。

案件編號：HCAL 346/2020