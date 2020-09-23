理大首辦醫學物理碩士課程　有劍橋工程畢業生修讀　冀轉事業跑道

香港理工大學本學年開辦全港首個醫學物理理學碩士學位課程，內容涵蓋醫療科技、物理學及工程學等領域的專業知識。校方今日（23日）表示，首年共招收26名學生，當中近七成修讀生擁有物理或工程相關學士學位，逾兩成則於本科主修放射治療。

理大醫學物理碩士課程包括不同的醫療設備及軟件的操作運用。（理大提供）

理大表示，以往本港及鄰近地區並無提供針對醫學物理的高等學位課程，為應對未來社會對醫學物理學家的需求，校方於本學年開辦全港首個醫學物理理學碩士學位課程。理大首屆醫學物理理學碩士學位課程共招收26名學生，當中近七成修讀生擁有物理或工程相關學士學位，逾兩成則於本科主修放射治療。大部份學生為在職人士，其中約兩成正於醫療界別服務。

英國劍橋畢業半導體工程師修讀 冀換事業跑道

理大醫學物理理學碩士課程學生李淳恩，早年於英國劍橋大學獲工程學位後回港，現職半導體工程師。他指，自己有興趣投身醫療界別，有見此課程既包含醫學理論，也涉及物理學及工程學，自己從前所學也能派上用場，期望畢業後能「轉換事業跑道」。

理大醫療及社會科學院院長岑浩强表示，醫護界需要更多專職醫護人員，同時需要對治療方案及先進醫療設備專家，配合病人治療的進程而提供專業的協助。

現時本港有逾150名醫學物理學家，主要服務於衞生署、公立醫院及私家醫院，他們具備物理學及醫學專業知識，主要協助團隊進行診斷、為病人制訂治療計劃、於治療過程中監測輻射醫療設備的運作。

理大指，現時本港醫學物理學家的基本入職條件為具備醫學物理、物理或工程等相關碩士學位，於醫院出任駐院物理學家期間，可開始報考合共三部分的專業試。一般來說，由駐院開始計算，約4至5年可獲由香港醫學物理學會認可，正式成為醫學物理學家。