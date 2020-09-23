中學生向警車擲硬物　官指須受更大衝擊才可重回正軌　判更生中心

有網民去年10月13日發起「十八區開花」示威，一名16歲中學生向警車投擲硬物，被控刑事毀壞等罪名，他早前認罪，今（23日）在觀塘法院判刑。裁判官徐綺薇指被告當日的行為或會令現場情況惡化，亦有可能令警員受傷，雖然被告坦誠認罪，但其悔意亦有所不足，認為他需要接受更大衝擊才可重回正軌，因此拒絕判處感化令，命令被告到更生中心服刑。

被告16歲姓梁，學生，承認四項控罪，包括一項管有攻擊性武器並有所意圖罪、一項刑事損毀罪、非法集結罪和在身處非法集結時使用蒙面物品罪。

家人老師均稱是個好學生

辯方求情時引述感化報告、懲教署報告和青少年犯罪委員會評估，指被告成長背景坎坷，他的家人和老師均稱他是一個好學生，被告亦沒有任何不良習慣，「背景好乾淨，好乖」。此外被告亦已經被還柙三週，受到極大教訓，故希望法庭能判處被告非監禁式的刑罰或更新中心。

信被告是良好青年惟悔意不足

徐官判刑時指，案發當日有40至50名蒙面示威者聚集在現場，進行道路和店舖破壞行為。被告以硬物擲向警車可能令場面惡化，危及警員的安全，被告當日亦有參與暴力非法集會，為顯示罪行的嚴重性，需要判處具阻嚇性的刑罰，因此拒絕判處感化令。徐官續引述報告，指被告為人單純，不是一名根深蒂固的罪犯，雖然是一名良好青年，但悔意不足，需要受到更大衝擊才可以重回正軌，因此判處被告進入更新中心。

案件編號：KTCC 656/2020