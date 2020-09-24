新冠肺炎．最新｜今增7確診　政府刊憲10.1起英返港需持陰性報告

本地新型冠狀病毒肺炎疫情雖漸平穩，惟仍有零星源頭未明個案，政府將延長限聚4人等禁令至10月1日，學生開始分階段回校上課。據消息指，今日大概新增7宗確診個案，為連續第4日錄得個位數。本港累計個案增至5,050宗，過去3日確診宗數增幅均維持單位數，消息指昨（23日）有一些初步確診個案，料今日（24日）報告確診數字仍未能完全「清零」。

▼新冠疫情肆虐下的倫敦街頭▼

【16:00】政府今日將就《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）的最新指明刊憲，將英國列入高危地區，由英國返港人士在登機前，須持有72小時內發出的核酸檢測陰性證明。

食物及衞生局局長已在較早時候刊憲指明有關措施適用於十個指明地區（即孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及美國），並因應規例實施以來的實際情況調節相關條件。政府指出，考慮到最新的公共衞生風險評估，以及疫情的變化和發展，食物及衞生局局長會刊憲維持已實施的條件，並將英國加入指明地區，生效日期為10月1日，並維持有效直至另行通知。

新冠肺炎｜英國納入高風險地區 10.1起有陰性報告才可登機返港

食物及衞生局發言人表示：「全球疫情目前越趨嚴峻，新增個案數字由3月底至6月中的每日7萬至10萬宗，六月底上升至每日約16萬至18萬宗，至七月底以來上升至每日22萬至29萬宗，到九月中上升至每日25萬至32萬宗。在過去一星期（九月十四日至二十日），全球新增大約200萬宗感染個案，數字較上一星期上升了6%，為疫情開始以來最高的單周數字。鑑於全球疫情發展，香港的入境防控措施不能鬆懈。」

【14:54】新冠肺炎疫情持續，今天（24日）新增7宗確診個案，當中4宗屬輸入，3宗為本地感染，與早前確診者有流行病學關連。輸入個案有3人來自菲律賓，1人來自英國。

而本地個案中，一名患者沒有住址，當局稱他在傳染期住在檢疫中心。另一名44歲女子居於天水圍嘉湖山莊景湖居7座，不過翻查資料，由9月至今都沒有其他確診者居於景湖居，換言之，與這名44歲女子有關連的並非同住家人，但由於衞生署連日來沒有召開記者會，亦沒有於新聞稿內交代有關資料，公眾無法知悉新個案與甚麼個案相關。

單日增7宗 有患者無住址 衞生署連日無公布個案關連

【13:21】衞生署衞生防護中心公布，今日新增7宗確診個案，至今本港個案累計5057宗。新增的個案其中４宗曾於潛伏期身處外地，其餘與本地個案有流行病學關連。

據衞生防護中心公布，４宗輸入個案中，有1宗由英國輸入，3宗則由菲律賓輸入。

新冠肺炎｜單日增7宗 有患者無住址 衞生署連日無公布個案關連

【12:00】消息：港府將於今日把英國列入高風險地區，意味回港人士在上機前須持72小時內發出的新冠肺炎病毒陰性檢測報告。有關改動將於10月1日生效。

新冠肺炎｜據悉英國將納高風險地區 專家建議法國西班牙應同列入

【10:32】消息：今日大概新增7宗確診個案，為連續第4日錄得個位數。

↓↓9.23中小幼學校部分級別復課情況↓↓

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新冠肺炎｜旅發局擬送一萬個免費本地遊名額 限聚令大放寬可推出

【00:00】新冠病毒第三波疫情明顯回落，但港人仍暫無望外遊，本地旅遊業界瀕臨大崩潰邊緣。旅遊發展局正籌備花費數百萬元，推出「賞你遊香港」計劃，市民只要於零售或餐飲消費指定金額，初步擬以1,000元為目標，便可免費換領一個地道遊名額，可參加一個長約4小時、包一餐的本地遊活動，名額一萬個，將提供50個行程選擇。

但這項免費本地遊計劃仍推出無期，該局總幹事程鼎一表示，目前限聚令上限為四人，即只一個導遊帶三名客人，成本效益不足，但即使達到八人也一樣，需要達到可容許20至30才可，因此推出時間，仍要待限聚令大幅度放寬。另外，旅發局正如常籌備繽紛冬日節，也計劃再辦除夕倒數，將會設煙花匯演。

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