新冠肺炎．最新｜昨仍有確診個案無望「清零」　限聚令午夜後維持

本地新型冠狀病毒肺炎疫情雖漸平穩，惟仍有零星源頭未明個案，政府將延長限聚4人等禁令至10月1日，學生開始分階段回校上課。本港累計個案增至5,050宗，過去3日確診宗數增幅均維持單位數，消息指昨（23日）有一些初步確診個案，料今日（24日）報告確診數字仍未能完全「清零」。

↓↓9.23中小幼學校部分級別復課情況↓↓

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昨日總覽：新冠肺炎．9.23｜深水埗83歲女患者離世 本港累計104人染疫亡

限聚令｜限聚令、限桌令延長7天 10月1日娛樂場所恢復有觀眾表演

新冠肺炎｜康文署圖書館博物館下周二恢復正常 表演場地限座五成

中秋節限聚令｜酒樓料生意減半 一圍分三枱吃 妙法枱枱有雞有魚

保就業二期｜8.2萬僱主獲批補貼 5600僱主違諾需回水4800萬元

新冠肺炎｜國泰傳曾估算過剩人手達6,800人 工會︰員工憂大裁員

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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新冠肺炎｜旅發局擬送一萬個免費本地遊名額 限聚令大放寬可推出

【00:00】新冠病毒第三波疫情明顯回落，但港人仍暫無望外遊，本地旅遊業界瀕臨大崩潰邊緣。旅遊發展局正籌備花費數百萬元，推出「賞你遊香港」計劃，市民只要於零售或餐飲消費指定金額，初步擬以1,000元為目標，便可免費換領一個地道遊名額，可參加一個長約4小時、包一餐的本地遊活動，名額一萬個，將提供50個行程選擇。

但這項免費本地遊計劃仍推出無期，該局總幹事程鼎一表示，目前限聚令上限為四人，即只一個導遊帶三名客人，成本效益不足，但即使達到八人也一樣，需要達到可容許20至30才可，因此推出時間，仍要待限聚令大幅度放寬。另外，旅發局正如常籌備繽紛冬日節，也計劃再辦除夕倒數，將會設煙花匯演。

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▼復課指引▼