七一涉刺傷警及涉飛磚謀殺案被告　兩人高院申請保釋同被拒

24歲男涉嫌在今年7月1日，在港島區示威當中，於天后高士威道近皇仁書院對開，以利器刺傷一名防暴警員的左上臂，並疑即晚乘搭飛機前往倫敦，卻在起飛前被警方上機拘捕。男子被控有意圖而傷人罪，在裁判法院提堂時不獲保釋。他今(24日)向高等法院申請保釋，遭法官張慧玲拒絕。此外，去年11月上水有清潔工遭磚頭擲中死亡的案件，案中被控的17歲被告，今亦有在高院申請保釋，但同樣遭拒絕。

被告黃鈞華 （24歲），被控於本年7月1日在港島皇仁書院外，意圖使警員25116身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。被告所涉的傷人案，早前已被押後至11月10日在東區法院再提訊。

涉擲磚擊斃清潔工案青年同被拒

此外，去年11月13日市民發起「晨曦行動」，上水有示威者疑因設路障而與他人起衝突，期間一名七旬食環署外判清潔工被磚頭擊中頭部，翌日不治。其中一名涉案17歲劉姓少年，被控謀殺、有意圖而傷人及暴動共3罪，在裁判法院提堂時不獲保釋。劉今亦向高等法院申請保釋，同樣遭拒。

劉被控於去年11月13日，在上水北區大會堂外連同他人謀殺羅長青；意圖使男子X身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他；及參與暴動。該案押後至下月12日，在東區裁判法院進行交付程序。而案件將在高等法院審理。

案件編號：HCCP 547, 559/2020